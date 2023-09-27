快訊

亞運籃球／北韓神秘中鋒朴津阿轟51分 賞中華女籃首敗

大選最新民調！在野3人他死忠粉最多 侯柯郭整合「這組合」支持度最高

新北議會亂鬥！議長裁定施政報告改書面 藍批綠「把議場當秀場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠拒代理市長上台喊「沒有市長沒有報告」 藍高喊我們要開會

聯合報／ 記者葉德正張曼蘋／新北即時報導
民進黨團抗議霸佔主席台。記者葉德正／攝影
民進黨團抗議霸佔主席台。記者葉德正／攝影

新北市議會今天舉行施政報告，新北市長侯友宜請假由代理市長劉和然舉行施政報告，但綠營早在議會開始就先霸佔主席台，不讓劉和然上台，高喊「侯友宜來開會」，藍營也不甘示弱，高喊「我們要開會」，雙方僵持不下，市府人員都被晾在一旁，新北市議長在藍綠議員包圍下，宣布開會，要大家有意見坐下來談，但綠營議員不斷干擾，議事癱瘓中，議長先宣布協商。

民進黨團總召鄭宇恩表示，今天是民進黨有史以來最大的抗議，他們抗議侯友宜是請假最久的市長，113天，市府卻在凹是77天，市長是臨時工嗎？說請就請、說走就走，本次歲出是歲出2130億元是史上最大歲出規模派個劉和然無法代表。

鄭宇恩也說，劉和然是副市長不是市長，不是人民選出來的憑什麼上台報告，沒有民意基礎不能上台報告，鄭宇恩更指，劉副市長成天搞政治鬥爭，杯葛議員，讓議員沒有辦法行使職權，他們要悲痛抗議落跑市長。

無黨籍議員馬見要求議長馬上開會，他要聽原住民的施政內容，國民黨團書記長廖先翔也說，「民進黨秀玩了、請趕快開會」，開幕典禮唱國歌過程，更伴隨「侯友宜來開會」吶喊聲。

議員 侯友宜 民進黨 國民黨 劉和然

延伸閱讀

代理市長劉和然議會將初登場 綠營先霸占主席台：悲痛抗議

影／侯友宜自許是兩岸和平促進者、溝通者

聯合報民調顯示藍白合才能贏 侯友宜：信念是做到三安

趙少康拋藍白合侯友宜不當副手 柯文哲：哪門子合作

相關新聞

新北議會大亂鬥 議長與綠議員講台對嗆影片曝光

新北市議會今天舉行施政報告，新北市長侯友宜請假由代理市長劉和然舉行施政報告，綠營霸佔主席台不讓劉和然上台，高喊「侯友宜來...

議會亂鬥！議長裁定施政報告改書面 藍批綠把議場當秀場

新北市議會今天舉行施政報告，新北市長侯友宜請假由代理市長劉和然舉行施政報告，綠營黨團霸占主席台不讓劉和然上台，藍綠黨團互...

民進黨創黨元老黨慶抗議：民進黨已成獨裁貪汙惡霸黨

民進黨今天重回創黨地點圓山大飯店舉行黨慶活動。民進黨創黨元老魏耀乾到現場高舉「我們闖創的民進黨，已淪為獨裁貪汙惡霸黨」布...

醫護政見引論戰 賴清德今再籲護理人員加薪

民進黨總統參選人賴清德拋出醫護政見，包含三班護病比入法、改善醫護人員薪酬環境，以及增加護理系所招生員額等，引來基層反彈，...

影／藍綠持續僵持...新北議會大亂鬥 侯友宜、賴清德另類合體畫面曝

新北市議會今天施政報告，綠營霸佔主席台不讓代理市長劉和然報告，國民黨疾呼「我要開會」，亂成一團。國民黨拿出民進黨副總統賴...

明揚大火燒出稽查漏洞 「官僚無能」釀人禍何時休？

屏東明揚國際科技9月22日爆炸大火釀百餘人傷亡 ，其中四位消防人員殉職。民進黨政府從地方到中央在救災和善後過程漏洞百出，除了屏東縣消防局長許美雪被批專業能力不足，屏東縣長周春米在上任後面臨的第一場重大災害，危機處理也不及格；縣府和經濟部互踢皮球，推諉卸責心態惹議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦