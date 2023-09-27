綠拒代理市長上台喊「沒有市長沒有報告」 藍高喊我們要開會

新北市議會今天舉行施政報告，新北市長侯友宜請假由代理市長劉和然舉行施政報告，但綠營早在議會開始就先霸佔主席台，不讓劉和然上台，高喊「侯友宜來開會」，藍營也不甘示弱，高喊「我們要開會」，雙方僵持不下，市府人員都被晾在一旁，新北市議長在藍綠議員包圍下，宣布開會，要大家有意見坐下來談，但綠營議員不斷干擾，議事癱瘓中，議長先宣布協商。

民進黨團總召鄭宇恩表示，今天是民進黨有史以來最大的抗議，他們抗議侯友宜是請假最久的市長，113天，市府卻在凹是77天，市長是臨時工嗎？說請就請、說走就走，本次歲出是歲出2130億元是史上最大歲出規模派個劉和然無法代表。

鄭宇恩也說，劉和然是副市長不是市長，不是人民選出來的憑什麼上台報告，沒有民意基礎不能上台報告，鄭宇恩更指，劉副市長成天搞政治鬥爭，杯葛議員，讓議員沒有辦法行使職權，他們要悲痛抗議落跑市長。

無黨籍議員馬見要求議長馬上開會，他要聽原住民的施政內容，國民黨團書記長廖先翔也說，「民進黨秀玩了、請趕快開會」，開幕典禮唱國歌過程，更伴隨「侯友宜來開會」吶喊聲。

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