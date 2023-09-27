代理市長劉和然議會將初登場 綠營先霸占主席台：悲痛抗議
新北市議會今天將由代理市長劉和然施政報告，但劉和然上台，綠營在議會開始前已經派員霸占主席台，高舉白布條「悲痛抗議、市長落跑」，並高喊拒絕代理。
新北市議會開議，今天將由代理市長劉和然施政報告，但綠營認為代理市長沒有民意基礎，已揚言杯葛他上台，藍綠今天也都將甲級動員，火藥味十足。
今天議會還沒開始，綠營已經全數到場，霸占主席台，就是不讓劉和然上台。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言