代理市長劉和然議會將初登場 綠營先霸占主席台：悲痛抗議

新北市議會今天將由代理市長劉和然施政報告，但劉和然上台，綠營在議會開始前已經派員霸占主席台，高舉白布條「悲痛抗議、市長落跑」，並高喊拒絕代理。

新北市議會開議，今天將由代理市長劉和然施政報告，但綠營認為代理市長沒有民意基礎，已揚言杯葛他上台，藍綠今天也都將甲級動員，火藥味十足。

今天議會還沒開始，綠營已經全數到場，霸占主席台，就是不讓劉和然上台。

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