時力：三立入股中嘉成綠媒巨獸 NCC是無能還是蓄意包庇

時代力量發言人余佳蒨今天說，面對中嘉、三立違背反媒體壟斷承諾，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥無法釐清中嘉目前的股權結構，到底是無能還是蓄意包庇。

余佳蒨透過新聞稿指出，時代力量從9月初陸續舉行記者會，在立法院質詢揭露，三立集團已經入股系統業者中嘉27%，一個月過去了，陳耀祥還無法釐清中嘉目前的股權結構，到底是無能還是蓄意包庇。

余佳蒨表示，中嘉上層股權結構發生劇烈變動，中嘉集團透過媒體回應不瞭解，亦無從得知，被當成塑膠的監理機關NCC，不痛不癢，從鏡電視到中嘉案，這樣失職失能的獨立機關，難道還有監理能力。

余佳蒨說，時代力量反對媒體壟斷，不分紅媒跟綠媒，從2012年旺中集團入股中嘉、2019反紅媒運動要求NCC撤照中天，再到這次三立入股中嘉，時代力量都會站在第一線，反對媒體壟斷，捍衛新聞自由。

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