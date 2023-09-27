民進黨創黨元老黨慶抗議：民進黨已成獨裁貪汙惡霸黨

民進黨今天重回創黨地點圓山大飯店舉行黨慶活動。民進黨創黨元老魏耀乾到現場高舉「我們闖創的民進黨，已淪為獨裁貪汙惡霸黨」布條。

他表示，1986年他們創組的民進黨，在新潮流的把持下，如同列寧式組織，政商勾結貪汙腐敗，背離台灣朝野人民的企盼，他們心很痛在流淚。

魏耀乾指出，30年來民進黨不只擱置台獨黨網，二度執政，本土人民期盼凍結或廢除1930年在南京制定的五權憲法，完成正常國家化；然而，挾持民進黨的新潮流代表人士，如邱義仁、賴清德等宣稱誰再主張台灣是一個主權國家就是瘋子，對創立民進黨的我們情何以堪。

魏耀乾說，近年來高端疫苗，50萬元紙上公司進口巴西壞蛋，南部地區光電破壞養殖生態、偷埋爐渣衍生88槍、逼得漁夫走投無路等弊端，乃因一黨獨大，絕對權力，絕對腐敗，新潮流盤據政府各部門，把持銀行、國企、掏空國庫、朋比分腻,猶如台灣島上的哥吉拉。

魏耀乾表示，游XX、蘇XX、陳X都說要深化台灣民主，卻是鞏固逃亡來台的外來政權「中華（民國在）台北」政府，高官厚祿並非進入體制改體制，是警察去抓毒，卻變毒梟，與中華台北外來政權狼狽為奸，毒化台灣人民認知，續當無國格的世界三等公民。

魏耀乾指出，現今還有近40%的國民，沒有退休養老保障，身障者、貧戶、老農漁民也每月只有幾千元的年金或救濟金，憲法有保障全體國民不虞匱乏的義務，早期國民黨政權不辦，執政的民進黨也只五十步之差，本土基層人民怨聲載道，無助失望，這個民進黨政府不要也罷。

魏耀乾說，譴責民進黨當權派假借愛國愛民為名，實為惡棍斂財，頭上長瘡腳底化膿，人民心中自有一把尺，縣市長選舉兩次大敗，總有一天人民會起而討伐，唾棄民進黨，我們創黨，我們有罪惡感，我們心很痛在滴淚。

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