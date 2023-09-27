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影／選前最後會期 公督盟籲全民檢視立院表現

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
公督盟上午舉行記者會，面對立法院在選舉前最後一個會期，呼籲全民共同檢視立法院表現。記者陳正興／攝影
公督盟上午舉行記者會，面對立法院在選舉前最後一個會期，呼籲全民共同檢視立法院表現。記者陳正興／攝影

公督盟上午舉行記者會，面對立法院選舉前最後一個會期，公督盟要全民檢視立法院表現，並希望113年度中央政府總預算在選前完成審議，不要讓新舊民意產生矛盾衝突、自我閹割預算審查權，糟蹋全民納稅血汗錢。公督盟也提出要立委不要提前放大假，若前提前休會，呼籲立委依比例捐出半個月薪資做公益；同時呼籲立法院長游錫堃儘速召開朝野協商，讓立委利益衝突網站能在第八會期結束前上網公開。

立法院 公督盟

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