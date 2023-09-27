陳椒華遞交三立持股中嘉檢舉函 怒嗆NCC主委陳耀祥下台

時代力量立委陳椒華今天說，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥遇到綠色媒體，就什麼都不調查，不僅無能透頂，更是敗壞NCC的獨立，陳耀祥已經不適任主委，應該立即下台。

陳椒華上午到NCC遞交檢舉函，陳椒華表示，她昨天揭露三立集團透過人頭代持股份，未申報轉讓移轉股權，間接控制系統業者中嘉數位的股權高達27%，陳耀祥在備詢台上極盡包庇，袒護三立跟中嘉。

陳椒華指出，今天準備7份檢舉函，完整的檢舉內容跟證據，分別要遞交給陳耀祥、NCC副主委翁柏宗，還有NCC委員林麗雲、王維菁、王正嘉、王怡惠、陳崇樹等人，針對每一份標註委員姓名的檢舉函，請NCC代表務必直接遞交到委員手上。

陳椒華說，中嘉數位的上層股東泓策創投公司，用虛偽不實的最終受益人切結書，不實的投資架構，2018年提供給NCC審查，還有三立集團用人頭代持上層股東泓策投資股分，控制上層股東榮盛投資的股權，隱匿沒有申報股權轉讓，兩者都已經違法，這些都是鐵錚錚的事實，請陳耀祥和NCC不要再護航。

陳椒華表示，陳耀祥在當官以前，曾經參與反旺中媒體巨獸、反媒體壟斷運動，要求NCC徹查媒體所有權結構，結果當上NCC主委，面對力挺民進黨政府的綠色媒體，陳耀祥就換了態度，即使是要曲解法律，也要護航到底的做法，令人不齒。

陳椒華說，NCC放任中嘉說謊，2018年放水讓股權移轉通過，這些事證檢舉函都有完整陳述，請NCC委員好好檢視，做出撤照及廢止許可的適法處分，中嘉別以為有主管機關護航包庇，就可以肆無忌憚，一再說謊，上層股東投資架構有無變動，有沒有向NCC隱匿，中嘉心知肚明，證據都在這裡，別再說謊瞎扯。

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