陳椒華遞交三立持股中嘉檢舉函 怒嗆NCC主委陳耀祥下台
時代力量立委陳椒華今天說，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥遇到綠色媒體，就什麼都不調查，不僅無能透頂，更是敗壞NCC的獨立，陳耀祥已經不適任主委，應該立即下台。
陳椒華上午到NCC遞交檢舉函，陳椒華表示，她昨天揭露三立集團透過人頭代持股份，未申報轉讓移轉股權，間接控制系統業者中嘉數位的股權高達27%，陳耀祥在備詢台上極盡包庇，袒護三立跟中嘉。
陳椒華指出，今天準備7份檢舉函，完整的檢舉內容跟證據，分別要遞交給陳耀祥、NCC副主委翁柏宗，還有NCC委員林麗雲、王維菁、王正嘉、王怡惠、陳崇樹等人，針對每一份標註委員姓名的檢舉函，請NCC代表務必直接遞交到委員手上。
陳椒華說，中嘉數位的上層股東泓策創投公司，用虛偽不實的最終受益人切結書，不實的投資架構，2018年提供給NCC審查，還有三立集團用人頭代持上層股東泓策投資股分，控制上層股東榮盛投資的股權，隱匿沒有申報股權轉讓，兩者都已經違法，這些都是鐵錚錚的事實，請陳耀祥和NCC不要再護航。
陳椒華表示，陳耀祥在當官以前，曾經參與反旺中媒體巨獸、反媒體壟斷運動，要求NCC徹查媒體所有權結構，結果當上NCC主委，面對力挺民進黨政府的綠色媒體，陳耀祥就換了態度，即使是要曲解法律，也要護航到底的做法，令人不齒。
陳椒華說，NCC放任中嘉說謊，2018年放水讓股權移轉通過，這些事證檢舉函都有完整陳述，請NCC委員好好檢視，做出撤照及廢止許可的適法處分，中嘉別以為有主管機關護航包庇，就可以肆無忌憚，一再說謊，上層股東投資架構有無變動，有沒有向NCC隱匿，中嘉心知肚明，證據都在這裡，別再說謊瞎扯。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言