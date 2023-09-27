侯請假綠議員批代理市長無民意基礎 劉和然：會去報告

新北市議會昨開議，藍綠上演政治攻防，綠營提案要求新北市長侯友宜應銷假到議會施政報告，遭藍營回嗆別綁架議會。由於今天由新北副市長劉和然代理報告，劉上午受訪時表示，「下午我會依照議會昨天的決議，到這個議會去做好施政報告」。

民進黨團總召鄭宇恩昨在議會說，本次預算支出是有史以來最高，侯友宜不到議會說明，就想選總統，是把所有市民當塑膠嗎？找來沒有民意基礎的代理市長，他們無法接受，要求侯友宜銷假回來議會報告。

劉和然今天上午主持完市政會議後受訪，表示昨天議會的預備會已經做了決議，按照現在既定議程就由代理的市長前往報告，「那現在剛好由我代理，所以今天下午我會依照議會昨天的決議，到這個議會去做好施政報告。」 新北議會昨上演藍綠在議會舉牌互嗆，綠營大喊「落跑市長 擺爛傳承」、藍營則回嗆「賴清德請假沒？」圖／報系資料照

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