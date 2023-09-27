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影／火災警報測試虛驚 立院委員會中斷、疏散
立法院社福及衛環委員會上午邀請勞動部、衛生福利部、環境部、內政部、法務部、經濟部、行政院災害防救辦公室就「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」進行專題報告並備質詢，當眾官員在台上接受備詢時，突然立法院火警警報鈴大響，眾人依序撤離委員會辦公室，事後廣播得知為火警測試後，眾人才鬆一口氣，委員會繼續進行。
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