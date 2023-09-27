影／火災警報測試虛驚 立院委員會中斷、疏散

新竹市長高虹安於立委任內涉詐領助理費案，台北地院昨（25）日首度開庭。高虹安前助理黃惠玟等3位被告均認罪。黃惠玟表示，依高虹安指示而為，身為勞工的她沒有選擇，尤其對方是有頭有臉的立委。

2023-09-27 10:18