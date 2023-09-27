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深陷「寡婦樓、男友干政、貪污」爭議 高虹安聲量最高點在這天！

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB／高虹安

文／陳宣懿

新竹市長高虹安於立委任內涉詐領助理費案，台北地院昨（25）日首度開庭。高虹安前助理黃惠玟等3位被告均認罪。黃惠玟表示，依高虹安指示而為，身為勞工的她沒有選擇，尤其對方是有頭有臉的立委。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/25）統計調查，高虹安出庭當日的探索概念分為兩部分，除了開庭內容「黃惠玟、陳奐宇、認罪組、沒有決定權、都由高虹安決定」，還有近期寡婦樓的爭議相關字詞「寡婦樓、自己人、李正皓、穿鑿附會」。

政治評論員李正皓爆料，寡婦樓都更案環評火速過關，高虹安疑與豪宅房東勾結，從新竹都更審議委員會球員兼裁判從中操作審議過程。李正皓質疑，通過環評初審的環境影響說明書，受委辦單位竟然也是開發商的「自己人」 。對此，市府回應，外界皆為不實臆測，穿鑿附會，如再有不實影射，將採取法律行動。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

高虹安涉貪被起訴！單日聲量飆漲逼近15萬

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/27～2023/09/25）統計調查，高虹安近兩個月聲量最高點出現在8月14日，共14萬3,595筆。當日高虹安因涉詐領助理費，遭依貪污等罪起訴，引起網友熱議，「林智堅什麼事都沒有，真是不可思議的司法系統」。高虹安指控民進黨政治追殺，而鴻海創辦人郭台銘以及民眾黨主席柯文哲都發文力挺高虹安，認為她是清白的。

高虹安遭錢康明爆料男友干政　鞠躬道歉聲量增

另一個聲量高峰出現在9月13日，共7萬6,575筆。新竹市前文化局長錢康明爆料高虹安的男友約他談跨年晚會的事，並要他辭職，但高虹安稱今年不會辦跨年晚會，沒有外人能喬事的空間，讓錢康明痛批說謊。對此，新竹縣市兩大不動產公會發出聯合聲明，表示7月兩會拜會新竹縣、市首長，並於會中達成決議說明新竹縣、市政府將循往例支持民間自主規畫舉辦，錢康明發文致歉，表示自己並未獲列席7月會議，不知合辦決議。接著9月15日高虹安聲量又出現一個小高峰，共5萬369筆。當日高虹安因為被指「男友干政」，對於連日紛爭拍片鞠躬向大眾道歉，「市府首長未報備不得與李先生往來」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月27日至2023年09月25日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『高虹安』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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