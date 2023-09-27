【專家之眼】當前詭異的國際局勢

最近美、中、台與俄羅斯甚至於越南、朝鮮等，都進行了相當重要的領導人物的訪問，呈現了國際上新的格局與氛圍。

整體觀之，美中之間的博弈，依舊是當前國際格局中的重中之重，主因美國視中國為其霸權的威脅者，必將盡力制約。因而，中共外長王毅日前曾在馬爾他與美國國家安全顧問蘇利文會談12小時，據稱其中台灣問題是重點。隨即，王毅就直飛莫斯科與普亭總統會見，可見中方明顯以俄國牌制約美國的台灣牌，但又稱中俄合作並不針對第三方，發出了一些緩和的信號，否則大可不必如此放話。

本月23日，王毅還應約與美國國務卿布林肯通話，王毅舊調重彈，呼籲美方必須重視中方正當關切，這當然就是台灣問題，而不能一邊談合作，一邊捅刀子。且習近平與王毅都未參加本屆聯合國大會，由位高權輕的國家副主席韓正擔綱，也顯現中方還有更重要的關切。但韓正也提出警告，不要低估中國政府對於領土與主權完整的堅持，對象自然是美國及其盟友。

相對的，拜登在聯大的演說中，卻例外的未提及台灣，也好似有意對北京發出友善的訊號。再加上，近日賴清德極低調過境美國，與侯友宜的公開訪問形成鮮明對比，而北京對於美方安排的用意，也自然瞭然於心。

但另一方面，美中雙方也還在各自加碼博弈。比如，朝鮮將出售傳統武器給俄羅斯，加強了朝俄兩國之間的合作，更促進了中俄朝三方的關係。但在美國的主導下，美日韓三邊的關係日益緊密，導致朝鮮半島的局勢也日益緊張。相對的，中日韓三國的高峰會，也正在醞釀當中，習近平也表達訪問韓國的意願，平衡美日韓關係的意圖明顯。而拜登也訪問越南，還計畫提供越方F16戰機，以便加強面對中國。

由此可見，美中之間的博弈仍是國際政治的主調，但因雙方都不願兵戎相見，故都有意懸崖勒馬。況且雙方還都在醞釀友善氛圍，以便習近平11月在美國APEC期間舉行習拜會。這是否能成還未定，主因美方拒邀香港特首李家超與會，導致北京尚未應允參加。在此國際詭譎的氛圍之下，可控的台獨是否還是美方首選？比較肯定的是，2024美國也要選舉，屆時美國兩大黨將會競相抨擊中國，而目前川普的民調超越拜登10%，這也是台灣應當關注的情勢。