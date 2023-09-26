台灣民意基金會民調賴清德下滑10％ 黃揚明：校正回歸

台灣民意基金會今天公布最新民調，媒體人黃揚明在臉書表示，民進黨總統參選人賴清德支持度下滑10個百分點，被認為是「崩跌」，但他的解讀是「校正回歸」。

台灣民意基金會8月總統支持度調查指出，賴43.4%，民眾黨柯文哲26.6%，國民黨侯友宜13.6%；台灣民意基金會9月總統支持度調查指出，賴33.4%、柯27.4%、柯17.2%。

黃揚明指出，台灣民意基金會8月的調查問卷，前三題的內容設計可能讓綠營支持者回答率增加、藍營支持者拒答率增加，因此侯友宜8月支持度13.6％創新低，而賴清德則是創43.4％新高。