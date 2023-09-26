台灣民意基金會民調賴清德下滑10％ 黃揚明：校正回歸
台灣民意基金會今天公布最新民調，媒體人黃揚明在臉書表示，民進黨總統參選人賴清德支持度下滑10個百分點，被認為是「崩跌」，但他的解讀是「校正回歸」。
台灣民意基金會8月總統支持度調查指出，賴43.4%，民眾黨柯文哲26.6%，國民黨侯友宜13.6%；台灣民意基金會9月總統支持度調查指出，賴33.4%、柯27.4%、柯17.2%。
黃揚明指出，台灣民意基金會8月的調查問卷，前三題的內容設計可能讓綠營支持者回答率增加、藍營支持者拒答率增加，因此侯友宜8月支持度13.6％創新低，而賴清德則是創43.4％新高。
黃揚明指出，台灣民意基金會今天公布的民調，前幾題的問題設計比較不會引發像8月問卷被質疑有引導效應的作法，看民調趨勢圖，若無8月的綠高、藍低特例，6月以後，賴侯柯三方其實震盪幅度並不大。至於民調所呈現出的結果，各陣營如何解讀，就見仁見智了。
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