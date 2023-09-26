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名嘴爆「Lin bay好油」信箱被盜用 冒名在總統府放炸彈
臉書粉專「Lin bay好油」踢爆巴西進口雞蛋爭議遭恐嚇，媒體人黃揚明今天在臉書曝，「Lin bay好油」版主林裕紘信箱遭盜用，被不肖人士冒名寄信到總統府和幾個地檢署、法務部等機關，宣稱已放炸彈等內容。
黃揚明在臉書公開總統府林裕紘的機關回函，上面顯示，冒名者寄信到總統府，標題為「我在總統府裝了炸彈」，內容僅兩句話「我在總統府裝了定時炸彈，下午三點會爆炸」。
黃揚明也在臉書公開高雄地方檢察署首長信箱確認信截圖，上面顯示，冒名者謊稱「高雄機場放了炸彈，兩小時後會爆炸」。
黃揚明指出，幸好這些陳情信箱都有EMAIL確認機制，林裕紘收到機關確認回函，才發現自己被網軍惡搞了，且附上槍彈、刀械照片的恐嚇信件也還是持續寄發。
黃揚明質疑，「難道這就是得罪朝廷的後果？」引來臉友留言，酸「白色恐怖我是沒見識過，但綠色恐怖連蛋都綠了」、「現在終於知道數發部的作用了！」
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