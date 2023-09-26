補助加碼！ 送準公托最高每月補1.3萬 估9.5萬家庭受惠

衛福部今宣布提高0至2歲嬰幼兒托育補助，明年1月起，將0至2歲嬰幼兒托育費用，由現行的家庭可支配所得10%至15%降低為5%至10%。送托公共托育機構者，每月補助由5500元調升為7000元；送托準公共托育服務者每月補助由8500元調升為1萬3000元。

衛福部社家署副署長張美美說，教育部補助3至6歲育兒費用，是直接補助幼兒園，減輕家長要負擔的學費，衛福部則是將補貼金額直接提供給家長，讓家長用於送托家中嬰幼兒使用。雖方式不同，但有鑒於托嬰補助費用較幼兒園家長少，故調高補助，希望縮短兩者差距。

張美美說，托育費用佔比是學者經參考國內外文獻後計算，設定托育費用占家庭可支配所得5%至10%的比例，是能合理減輕家長負擔的範圍。此次擴大補助的費用是由「我國少子女化對策計畫」支出。

行政院已於8月31日核定修正「我國少子女化對策計畫（107年至113年）」，在未滿2歲嬰幼兒照顧部分，考量現階段家外送托家庭的托育費用較2至6歲幼兒園負擔高，故調高托育補助，讓送托公共化托育機構者家長平均約負擔2,000至3,500元、送托準公共保母者約2,500至3,500元、送托準公共托嬰中心者約4,500至5,500元。