回應盧秀燕 政院：提升警消人員待遇應中央與地方合作

屏東明揚工廠大火造成消防員死傷，台中市長盧秀燕今天表示，行政院7月10日修正提升消防人員危險職務加給15%，明年起由地方政府自行負擔，但她認為「中央開支票就應長期埋單」。行政院發言人林子倫表示，提升警消人員待遇應是中央與地方政府共同的期待，也需要中央與地方攜手合作才能真正落實。

盧秀燕表示，行政院7月10日修正提升消防人員危險職務加給15％，但各縣市來不及編預算，因此今年7到12月加給增加的預算由行政院統籌發放。但明年起改由縣市政府自行負擔，可是各縣市財務狀況不一，她呼籲中央「統一規定、一起買單」，才能確保各縣市實行的可行性。

林子倫指出，根據地方制度法規定，地方政府編制人員人事費屬自治事項，相關預算本應以自有財源優先編列，惟中央基於協助立場，則依照財政收支劃分法及中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法，按一致性標準納入一般性補助款基本財政支出設算，再視財政情況判斷是否予以補助。

林子倫指出，考量調升警消人員危險（警勤）職務加給政策決定時間為今（2023）年年中，各地方政府預算編列恐不及支應，中央日前已先請地方政府函報經費增加情形，全額撥補所需增加經費。明（2024）年起則依法回歸既有機制，且因各直轄市基本財政收入皆大於支出，故無需再行補助。

林子倫表示，相關補助皆依既有法律辦理，並無所謂「中央開支票、地方埋單」之情形，期盼地方政府能繼續與中央共同努力，持續加強對於警消第一線人員的照顧，作基層同仁最有力的後盾。