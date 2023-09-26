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接見澳洲跨黨派議員 蔡英文：盼澳洲挺台加入CPTPP

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見澳洲國會跨黨派參眾議員訪問團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見澳洲國會跨黨派參眾議員訪問團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見澳洲國會跨黨派參眾議員訪問團，她表示，目前台灣是澳洲第5大貿易夥伴、第4大出口市場；澳洲則是台灣最大的能源供應國與主要的農產品來源國。她感謝澳洲在國際各大場合強調台海和平穩定的重要性，並支持台灣的國際參與；澳洲國會此次來訪展現跨黨派對台灣的支持，也持續深化台澳關係。期盼雙方持續強化經貿合作，共同促進印太地區的經濟成長和永續發展。

蔡總統致詞時表示，長期以來，澳洲國會是推動台澳關係的重要力量。這次眾議員威爾森（Josh Wilson）和弗萊契（Paul Fletcher）共同率團來訪，不僅展現澳洲跨黨派對台灣的支持，也持續深化台澳關係，她要向訪賓表達誠摯的歡迎和感謝。

蔡總統提到，在台澳雙方的努力之下，目前台灣是澳洲第5大貿易夥伴、第4大出口市場；澳洲則是台灣最大的能源供應國，也是主要的農產品來源國。期盼台灣和澳洲持續強化經貿合作，也希望澳洲政府及國會支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，共同促進印太地區的經濟成長和永續發展。

蔡總統指出，近年來，澳洲在維護印太區域和平穩定上，持續扮演重要角色，不但積極參與「澳英美三方安全夥伴（AUKUS）」以及「四方安全對話（QUAD）」，也在國際各大場合強調台海和平穩定的重要性，並支持台灣的國際參與。對此，她要表達誠摯的感謝。守護自由、開放的印太地區是台灣和澳洲共同的目標。

蔡總統也提到，這幾年來，極端氣候是全球重大的挑戰，最近澳洲有熱浪及野火事件的發生，她要向澳洲人民表達關心，希望一切平安。

威爾森致詞時表示，此次澳洲跨黨派議員訪團，成員來自參、眾議院，以及六個州中的五個州和澳洲首都特區，非常榮幸與蔡總統見面。一個和平、穩定、環境永續和繁榮的印太地區，符合澳洲和台灣人民的共同利益。共同支持透過尊重與合作，及以規則為基礎的國際秩序，來建立開放和包容的印太地區。澳洲致力於在此基礎上與包括台灣在內的所有印太夥伴合作，這是成功面對氣候變遷等共同挑戰唯一的方法。

弗萊契指出，台灣是澳洲非常重要的經濟夥伴，也是印太地區重要的民主國家，澳洲非常希望能持續發展與台灣的雙邊關係。台灣與澳洲之間人員往來非常密切，在他自己及派瑞眾議員的選區中，都有非常重要的台僑社區。在最近一次為慶祝台灣鳳梨進口的活動中，他也嚐試到美味的台灣鳳梨。

弗萊契也提到，身為澳洲前通訊部長，他非常珍惜與台灣高科技公司先進進行交流的機會。他很高興此次到訪，並期待此行能夠進一步了解台灣。

澳洲 議員

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