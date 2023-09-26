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侯友宜提凍卵補助最高3萬 名醫李茂盛：很多人凍了不用

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
李茂盛（左）說，據國際統計，凍卵後的使用率只有15%，比例仍太低。記者黃寅／攝影
李茂盛（左）說，據國際統計，凍卵後的使用率只有15%，比例仍太低。記者黃寅／攝影

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜請假投入大選，同時宣布凍卵補助最高3萬元的育兒政見。以其試管嬰兒及不孕專業著稱的婦產科醫師李茂盛說，因為據國際統計，凍卵後的使用率只有15%，比例仍太低，所以目前仍待考量，但若使用率達50%應就可補助。

李茂盛是現任總統府資政，同時也擔任台中小英之友會長。他說，凍卵有正負面意義，正面是可以讓目前不想結婚的女性可以先凍卵，但目前國際統計凍卵後的使用率只有15%，有的人凍了之後並沒有用，就浪費了資源。但負面是，凍卵後會使得結婚的企圖心降低，因為會以為有卵可用，晚風因而增加，等到了40歲再結婚時，懷孕的風險已大，可能產生妊娠毒血症。

他說，政府要用錢的地方很多，包括老人、托幼都很重要，15%的使用率太低，必須有所考量，但如果使用率拉到50%應就可補助，價值也才存在，也值得鼓勵。

李茂盛說，目前自費凍卵約要10萬元，每年還要花6千元的維護費，他的醫院有凍了10年才來解凍的。但從使用率僅15%可知，有人凍了之後並未使用，也不繼續繳錢，醫院反而得自行處理掉。

凍卵 結婚

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