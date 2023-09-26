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藍委批打詐無效 時力盼速訂揭弊法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委曾銘宗、時代力量立委陳椒華26日質疑詐騙、雞蛋與吹哨者等議題。（影片截圖）
國民黨立委曾銘宗、時代力量立委陳椒華26日質疑詐騙、雞蛋與吹哨者等議題。（影片截圖）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

行政院已經推動打詐1.5綱領，詐騙卻愈來愈多，應檢討改進！」國民黨立委曾銘宗26日質疑，行政院雖大動作要打詐，但為何今年詐騙案件仍愈來愈多？行政院長陳建仁回答已有初步成效，但還需要時間。時代力量立委陳椒華則關心《揭弊者保護法》何時能送立法院？陳建仁僅表示還要再研議。

打詐需要時間

曾銘宗表示，內政部長林右昌上任時曾說：「詐騙是國安問題。」但如今為何詐騙案件與財損數量仍愈來愈多？行政院應該推動更具體的打詐措施。陳建仁回應說，行政院已經成立「打詐綱領1.5」，透過金管會、法務部與NCC等部會合作，包括識詐、堵詐等作為，已經有初步成效。

陳建仁列舉說，包括阻擋1571萬通境外電話、惡意簡訊550幾萬則，且銀行臨櫃關懷的攔截金額也創下新高。但曾銘宗質疑，那為何總詐騙財損金額與案件數仍持續創新高？陳建仁回應說，打詐需要時間，且詐騙集團科技日新月異，短時間內不容易處理，但曾銘宗仍盼陳建仁提出更具體防堵詐騙的措施。

雞蛋爭議沒說清楚

針對巴西進口雞蛋，曾銘宗表示，陳建仁22日雖進行專案報告，但外界仍不清楚進口雞蛋的廠商遴選是否有圖利？保鮮期到底是90、110還是120天？陳建仁反駁說，得標廠商是根據畜產會公布的4個條件挑選的，並沒有圖利他人，但曾銘宗質疑並未公開招標，陳建仁則說當天有30幾家廠商與會。

被曾銘宗問到對政府處理進口雞蛋要打幾分？陳建仁坦言，進口雞蛋都有在效期內，並沒有食安問題，但出現標示的缺失，他感到很遺憾。但曾銘宗繼續追問說，為何高雄市政府要處罰蛋商1千萬元，並以30萬元交保？陳建仁則指出，若廠商做了本身需要檢調偵查的事情，就需要調查，這是個別廠商的問題。

揭弊者不要再拖

陳椒華則詢問陳建仁，2016年蔡總統召開司法國是會議時，已經將制定《揭弊者保護法》作為會議結論，應已取得「廣泛共識」，盼行政院早日送到立法院審議。但陳建仁回應說，法案還需要進行研議，短期內無法送到立法院，讓陳椒華忍不住搖頭直嘆，呼籲行政院不要再拖，儘速將法案送來。

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陳建仁 詐騙集團 行政院

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