曾銘宗質詢陳建仁 嗆：不滿意度將越來越高

對於民調顯示民眾對政府施政不滿意度有48%，行政院院長陳建仁說，民調有高有低，如果對行政團隊有意見會改進，會讓台灣蓬勃發展，希望台灣國泰民安。但是國民黨立委曾銘宗認為，這個不滿意度，會越來越高。

陳建仁列席立法院院會接受立委曾銘宗質詢時，做了以上表示。曾銘宗質詢陳建仁，行政院長是否為政府機關最高首長，立法院答詢是否都是講真話，也講心裡的話。陳建仁答，不完全講心裡的話，有時是情緒。曾銘宗追問，兩位前任行政院長蘇貞昌、賴清德，在立法院答詢會不會講假話。陳建仁說，相信他們都是講實話。

曾銘宗又已賴清德在民國106年9月26日，答覆國民黨立委林為洲質詢時，當時賴清德表明自己是主張台獨的政治工作者，也曾在台南市議會講過，不管擔任哪個職務，立場都不會改變。請問這是真話還是假話。陳建仁說，賴清德已經接受很多媒體訪問，說明講這段的意義，他不方便替賴清德陳述。

曾銘宗說，蔡政府上台推動非核家園，台電累積虧損超過四千億，如何解決。陳建仁說，台電虧損跟核能無關，台電虧損跟所有燃料成本上升有關，看台電收支情況，影響到虧損最厲害的，就是進口燃煤跟燃氣，另外的虧損原因是希望壓抑電價上升，穩定物價。

有關電價調整問題，陳建仁指出，電價審議委員會有機制，今年度9月已經開完會，要看明年度營運狀況決定。如果是3月、9月決定是否調整，下次調整會是3月。