快訊

中秋獎金700在南部超頂？一票人喊羨慕 全台平均數字曝光

「好油」版主遭恐嚇 陳建仁：目標三個月破案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾銘宗質詢陳建仁 嗆：不滿意度將越來越高

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長陳建仁（左）今赴立法院接受施政總質詢，國民黨立法院黨團曾銘宗（右）提到近期民調顯示，對蔡政府施政不滿意度達48%，當場向陳表示，不滿意度會越來越高。圖／取自國會直播
行政院長陳建仁（左）今赴立法院接受施政總質詢，國民黨立法院黨團曾銘宗（右）提到近期民調顯示，對蔡政府施政不滿意度達48%，當場向陳表示，不滿意度會越來越高。圖／取自國會直播

對於民調顯示民眾對政府施政不滿意度有48%，行政院院長陳建仁說，民調有高有低，如果對行政團隊有意見會改進，會讓台灣蓬勃發展，希望台灣國泰民安。但是國民黨立委曾銘宗認為，這個不滿意度，會越來越高。

陳建仁列席立法院院會接受立委曾銘宗質詢時，做了以上表示。曾銘宗質詢陳建仁，行政院長是否為政府機關最高首長，立法院答詢是否都是講真話，也講心裡的話。陳建仁答，不完全講心裡的話，有時是情緒。曾銘宗追問，兩位前任行政院長蘇貞昌、賴清德，在立法院答詢會不會講假話。陳建仁說，相信他們都是講實話。

曾銘宗又已賴清德在民國106年9月26日，答覆國民黨立委林為洲質詢時，當時賴清德表明自己是主張台獨的政治工作者，也曾在台南市議會講過，不管擔任哪個職務，立場都不會改變。請問這是真話還是假話。陳建仁說，賴清德已經接受很多媒體訪問，說明講這段的意義，他不方便替賴清德陳述。

曾銘宗說，蔡政府上台推動非核家園，台電累積虧損超過四千億，如何解決。陳建仁說，台電虧損跟核能無關，台電虧損跟所有燃料成本上升有關，看台電收支情況，影響到虧損最厲害的，就是進口燃煤跟燃氣，另外的虧損原因是希望壓抑電價上升，穩定物價。

有關電價調整問題，陳建仁指出，電價審議委員會有機制，今年度9月已經開完會，要看明年度營運狀況決定。如果是3月、9月決定是否調整，下次調整會是3月。

陳建仁 賴清德 台電

延伸閱讀

賴清德參拜竹東惠昌宮 對於何時請假笑而不答

「好油」版主遭恐嚇 陳建仁：目標三個月破案

賴清德民調暴跌10個百分點 游盈隆：快樂時光已結束

陳建仁：新南向出口額到969億美元 是推動以來最佳成績

相關新聞

讓台北被看見！蔣萬安城市高峰會演說大數據YouBike經驗

台北市長蔣萬安出訪韓國首爾參加「世界城市高峰會市長論壇」，今天上午也就「數據導向下的創新實踐」為題發表演說，向與會城市首...

曝韓加大新創發展原因 蔣萬安訪獨角獸企業製造機取經

台北市長蔣萬安出訪韓國首爾，此行前往TIPS Town及峨山共享基金會（Asan Nanum Foundation）兩家...

陳建仁施政報告 芒果銷日韓價格貴4倍降低對大陸依賴

行政院長陳建仁今天向立法院提出施政報告，陳建仁說，過去如鳳梨及芒果等以中國大陸為主要出口市場的水果，已逐漸轉銷日本及韓國...

曾銘宗質詢陳建仁 嗆：不滿意度將越來越高

對於民調顯示民眾對政府施政不滿意度有48%，行政院院長陳建仁說，民調有高有低，如果對行政團隊有意見會改進，會讓台灣蓬勃發...

曝心境？ 高虹安前主任 臉書po「小兔」躺法院傳票照

台北地院昨天審理新竹市長高虹安涉貪案，傳喚高虹安國會辦公室前主任陳奐宇、黃惠玟、前法務主任陳昱愷，黃惠玟外號「小兔」，今...

「好油」版主遭恐嚇 陳建仁：目標三個月破案

行政院長陳建仁今赴立法院接受施政總質詢，國民黨立法院黨團總召曾銘宗針對「Lin bay 好油」版主遭威脅一事，詢問多久時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦