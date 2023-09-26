蔣萬安秀原民舞體驗 與毛利族威靈頓市長暢談文化保存

台北市長蔣萬安出訪韓國首爾最後一天，今天上午特別邀請毛利族的姐妹市威靈頓市長Tory Whanau等一行人早餐會交流，兩位市長相談甚歡，蔣萬安不僅分享他今年原住民周活動時，換上原民服裝體驗原民舞蹈的影片及照片，氣氛相當開心，蔣也當場熱情邀請市長Whanau等一行人，明年來台北參與八一原民周及智慧城市博覽會Smart City Expo活動。

台北市與威靈頓於2015年締結姊妹市至今，兩市交流頻繁，蔣萬安首先分享北市府重視原住民族朋友權益與文化保存，因此他上任，就將原本的8月1日原民日活動擴大為原民周一系列活動，蔣萬安也當場拿出平板電腦展示今年台北原民周活動畫面，蔣萬安換上原住民服裝體驗舞蹈，Whanau一行人非常感興趣，蔣也表示台北正規畫在原民周舉辦相關論壇，誠摯邀請Whanau一行人明年一起參與。

威靈頓市長Whanau也分享她作為毛利人，致力於與議會溝通、加大對原住民族文化的推廣，蔣也分享台北市有著1萬7千多位、來自16個原住民族的市民，市政府的首長們在上任一開始，就在議會接受過議員的原住民文化小考，大家都有意識、也積極支持多元文化的保存與推廣。

蔣萬安表示，今年台北成立原住民權益維護委員會會，希望進一步保障原民朋友的權益，這趟首爾行他與在韓青年茶敘中印象最深刻的，是一位原住民族的女同學關於原民多元文化能在城市交流間創作可能性，讓他非常驚艷。