民眾黨團向監察院檢舉農業部 呼籲查明專案進口雞蛋政策職責缺失
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、立法委員陳琬惠、黨團副主任兼發言人楊寶楨上午前往監察院檢舉農業部，呼籲監察院查明農業部在專案進口雞蛋政策中的職責缺失。
蛋價繼9月初調漲3元後，本周再調漲2元，批發價每台斤漲至55元，重回今年新高，然而本土雞蛋產量尚未恢復，民眾也對進口雞蛋的食安缺乏信心，農業部繞了一圈又回到原點，專案進口雞蛋形同做白工，遭外界批評瀆職。
民眾黨立法院黨團舉行記者會，點出雞蛋產銷調控等問題，並赴監察院遞陳情書檢舉農業部，期盼查明農業部在專案進口雞蛋政策中的職責缺失，以及過期或偽標蛋品未能及時下架回收，更要釐清政府在食安管理上的不足，呼籲監察院動起來，好好調查農業部是否違法失職。
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