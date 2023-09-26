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明揚大火誰負責 國民黨團批經濟部卸責 點名周春米

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
屏東明揚科技廠房大火造成百人死傷，究竟哪個主管機關該負責則互相推諉。國民黨立法院黨團今舉行記者會，批經濟部切割推卸責任，並點名屏東縣長周春米用了不專業的消防局長，應為此負政治責任。記者屈彥辰／攝影
屏東明揚科技廠房大火造成百人死傷，究竟哪個主管機關該負責則互相推諉。國民黨立法院黨團今舉行記者會，批經濟部切割推卸責任，並點名屏東縣長周春米用了不專業的消防局長，應為此負政治責任。記者屈彥辰／攝影

屏東明揚科技廠房大火造成百人死傷，究竟哪個主管機關該負責則互相推諉。國民黨立法院黨團今舉行記者會，批經濟部切割推卸責任，並點名屏東縣長周春米用了不專業的消防局長，應為此負政治責任。

國民黨立委游毓蘭開頭即說，她支持警消組工會，10年來共有43名消防員因公殉職，但蔡英文總統每次慰問，擁抱這些消防員的遺屬時，慰問詞都是複製再貼上。屏東縣消防局長許美雪的專業能力受到質疑，許畢業後派到警備總部，解嚴之後，警備總部消失了，隨業務轉到新聞局，最後再到屏東縣消防局。許美雪對比同期同學、新北市消防局長李清安，李畢業40年來沒有離開過消防，之所以會有不專業的消防局長，原因是出在地方制度法裡，只有4種人屬於中央一條鞭的，就是警察、政風、人事跟主計，民國82年警消分離後，消防變成地方自治項目，當然可以用政務官任命。

游毓蘭舉例，謝長廷擔任高雄市長時，其用的消防局長是市場管理處長，因該處長的弟弟是議員，消防局長用政治任命，還有很多是用裙帶關係跟酬庸的，罰單開得下去嗎？警政跟消防事涉公共安全、攸關人命，應該要中央一條鞭。她也拜託過數發部長唐鳳，可不可以幫警察跟消防，將尋常業務上需要的訊息上傳雲端，結果數發部成立到現在，花了211億的預算只開發出點麵線平台。

新北立委參選人林國春轟許美雪是文科出身，在校園裡就不會受到這些養成教育，且畢業後要到各個單位進行實地演練、案例教育。許美雪是他的學姐，許沒有專業外，更沒有接受實地演練、養成教育，所以在地很多消防人員非常無奈，領導者沒有專業，希望未來修法，讓消防跟警察一樣，警政署長可以監督考核各縣市的警察局長，消防署長只能做消防署內部的工作，各地的消防局長不受消防署的監督考核，修法時一定要將這部分納進。

國民黨立委廖婉如質疑，數發部花了200多億，為什麼不能要求各縣市產業，尤其是有化學庫存的工廠來講，把這些危險物品建構一個系統，做個縣市的連結，甚至於鄉鎮的連結，讓警消人員出發時，馬上能了解該工廠庫存什麼危險物品，可能用什麼動線來救災，這些都可以建構。

黨團首席副書記長李德維說，非常希望落實消防員的生命三權，也就是退避權、資訊權以及調查權，呼籲經濟部、縣政府及數發部，必須要求擁有危險物品的企業提供資訊，給這些英勇的打火弟兄。經濟部完美切割，屏東縣政府有口難言，明揚大火發生到現在，大家還搞不清楚該由哪個主管機關負責。

李德維指出，根據「加工出口區管理處及分處業務管理規則」第21條，在區內營業之事業依前項規定准予開工後，其所在區管理處或分處，應每年定期或不定期檢查；檢查發現應行改善事項，依照勞工、消防及環境保護有關法規處理。難道經濟部沒有責任嗎？周春米說可以儲存 100公斤，結果放了3000公斤，一句「沒有人知道」就沒有責任嗎？相關部會如經濟部、勞動部到現在都在踢皮球，民眾要的不是政府踢皮球，是哪個主管機關該負起相關責任，周春米該負的責任甚至包含政治責任，用了不專業的消防局長。

警察

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