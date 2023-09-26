成立主權基金挹注政府財源？ 陳建仁：應由國發會規畫

民眾黨立法委員吳欣盈今在立法院質詢時要求行政院長陳建仁成立主權基金，挹注財源，並指定主管機關。行政院長陳建仁表示，此事涉及多部會，但應由國發會來規畫。

立法院今天邀請行政院長陳建仁進行施政報告並備質詢。吳欣盈指出，台灣醫療健保協商已經破局，投資也需要永續，不能完全靠舉債，所以才提出要成立主權基金，為政府挹注財源、行政永續。

吳欣盈說，台灣勞退基金實際上是為退休族群獲利，無法挹注政府財源。亞洲四小龍中，新加坡、香港成立主權基金有30年，韓國也有18年，台灣還在原地踏步，國際上有許多主權基金典範。主權基金是跨部會、國家層級的重大決策，希望陳建仁能決定是否推動，由誰負責規畫？誰擔任主管機關？

陳建仁說，這要跨部會協調，會請國發會、財政部、金管會等單位來論，因為大家各有所司，須視各方意見，大家確實認同是未來可考慮目標，會安排相關會議。

吳欣怡接著說，今天最主要想問的是，陳建仁可否選擇一個主導窗口？陳建仁回應，應該是由國發會來規畫。

國發會主委龔明鑫表示，主權基金就是政府握有基金，有不同功能，台灣較分散，其他國家目的也有不同，有些是充實財務，有些是為退休人員所設，台灣也有類似的，譬如國安基金是安定股市，國發基金也有特殊用途，退休基金也是，是否有需要綜合型的？延續的？會再來研議。

吳欣盈最後表示，前副總統蕭萬長時期也有討論過主權基金，但都被踢皮球，研議就停擺了17年，希望陳建仁可以與國際專家一樣有前瞻性。不只能解決醫療用途，還能開創二軌外交，提高台灣能見度，使更多資金流通。陳建仁表示，政府會繼續討請國發會討論相關議題。