讓台北被看見！蔣萬安城市高峰會演說大數據YouBike經驗

台北市長蔣萬安出訪韓國首爾參加「世界城市高峰會市長論壇」，今天上午也就「數據導向下的創新實踐」為題發表演說，向與會城市首長分享台北模式與經驗。蔣萬安暢談台北大數據中心及YouBike配置優化經驗，並以台北跨年為例，透過大數據應用，確保市府前廣場10萬人的活動能安全、順利舉辦。

蔣萬安表示，台北市政府的目標很明確：希望打造一個開放、服務型的政府，滿足台北市民的需求。資料的開源，不僅是台北與國內外民眾、國際城市互動的一項行動，同時，也優化了台北市政的決策過程。蔣也當場邀各城市首長、市府主管及市民朋友一同加入行動，台北市開放台北的資源供大家使用、參考，也期待在這些開源資源基礎上，有再進一步創新、並對政策治理有實質提升。

蔣萬安今天專題演說時表示，這次論壇是台北向世界展示創新政策的絕佳平台，同樣重要的是，可以從彼此的城市創新經驗獲得啟發。台北大數據中心（也稱為TUIC）是台北的一項創新實踐。透過具前瞻性的政策研究結合數據儀表板的資訊視覺化，利用數據使資源管理和基礎設施更優化，同時幫助到決策者與市民朋友。

蔣也提到台北的YouBike配置優化。 YouBike不僅是台北大眾運輸網絡的一環，更是世界上最大的共享單車系統之一。透過數據分析，台北市優化單車部署，也將單車分配到高峰和非尖峰時段的需求熱點。不僅節省單車移轉的時間，也增進市民的租賃體驗。

蔣萬安說，以台北每年的跨年活動為例，市府前廣場周邊都會吸引約10萬人參加，透過與電信公司的數據串連合作，大數據能在保護個資、不揭露個人身分的前提下，即時掌握各地區的人員數量及密度。至於數據治理核心圍繞三個基本原則：透明性、包容性與可協作性。 深信一座成功的城市一定是源於大家共同的努力，不僅需要政府的投入，也需要市民重要的意見回饋與參與。

另外，蔣也提到，台北城市儀表板和相關研究最初是一個內部工具，但現在已經發展為一個充滿生機的開源專案。北市府已將多年的研究成果展示在線上，可供所有人使用，其中包含台北跨年活動的數據治理專案等，開源原則的承諾也意味，與台北城市儀表板相關的所有程式碼，都將在 GitHub 社群上開放。