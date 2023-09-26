快訊

台人自助遊日愛住連鎖東橫INN 鄉民激推：便宜外還有3大優點

「切西瓜」撞死23歲女騎士 桃園駕駛肇逃宜蘭…警尋獲竟身亡

亞運射擊／上屆金牌組合失準 林穎欣、呂紹全資格賽淘汰

讓台北被看見！蔣萬安城市高峰會演說大數據YouBike經驗

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安出訪韓國首爾參加「世界城市高峰會市長論壇」，今天上午也就「數據導向下的創新實踐」為題發表演說。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安出訪韓國首爾參加「世界城市高峰會市長論壇」，今天上午也就「數據導向下的創新實踐」為題發表演說。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安出訪韓國首爾參加「世界城市高峰會市長論壇」，今天上午也就「數據導向下的創新實踐」為題發表演說，向與會城市首長分享台北模式與經驗。蔣萬安暢談台北大數據中心及YouBike配置優化經驗，並以台北跨年為例，透過大數據應用，確保市府前廣場10萬人的活動能安全、順利舉辦。

蔣萬安表示，台北市政府的目標很明確：希望打造一個開放、服務型的政府，滿足台北市民的需求。資料的開源，不僅是台北與國內外民眾、國際城市互動的一項行動，同時，也優化了台北市政的決策過程。蔣也當場邀各城市首長、市府主管及市民朋友一同加入行動，台北市開放台北的資源供大家使用、參考，也期待在這些開源資源基礎上，有再進一步創新、並對政策治理有實質提升。

蔣萬安今天專題演說時表示，這次論壇是台北向世界展示創新政策的絕佳平台，同樣重要的是，可以從彼此的城市創新經驗獲得啟發。台北大數據中心（也稱為TUIC）是台北的一項創新實踐。透過具前瞻性的政策研究結合數據儀表板的資訊視覺化，利用數據使資源管理和基礎設施更優化，同時幫助到決策者與市民朋友。

蔣也提到台北的YouBike配置優化。 YouBike不僅是台北大眾運輸網絡的一環，更是世界上最大的共享單車系統之一。透過數據分析，台北市優化單車部署，也將單車分配到高峰和非尖峰時段的需求熱點。不僅節省單車移轉的時間，也增進市民的租賃體驗。

蔣萬安說，以台北每年的跨年活動為例，市府前廣場周邊都會吸引約10萬人參加，透過與電信公司的數據串連合作，大數據能在保護個資、不揭露個人身分的前提下，即時掌握各地區的人員數量及密度。至於數據治理核心圍繞三個基本原則：透明性、包容性與可協作性。 深信一座成功的城市一定是源於大家共同的努力，不僅需要政府的投入，也需要市民重要的意見回饋與參與。

另外，蔣也提到，台北城市儀表板和相關研究最初是一個內部工具，但現在已經發展為一個充滿生機的開源專案。北市府已將多年的研究成果展示在線上，可供所有人使用，其中包含台北跨年活動的數據治理專案等，開源原則的承諾也意味，與台北城市儀表板相關的所有程式碼，都將在 GitHub 社群上開放。

蔣萬安 共享單車

延伸閱讀

曝韓加大新創發展原因 蔣萬安訪獨角獸企業製造機取經

台北首爾青年交流 蔣萬安拜會首爾市長吳世勳簽MOU

進口蛋完整流向未補正衛生局持續開罰 農業部代理部長回應了

韓國會議員早餐會 蔣萬安：維持印太區域和平立場一致

相關新聞

曝韓加大新創發展原因 蔣萬安訪獨角獸企業製造機取經

台北市長蔣萬安出訪韓國首爾，此行前往TIPS Town及峨山共享基金會（Asan Nanum Foundation）兩家...

讓台北被看見！蔣萬安城市高峰會演說大數據YouBike經驗

台北市長蔣萬安出訪韓國首爾參加「世界城市高峰會市長論壇」，今天上午也就「數據導向下的創新實踐」為題發表演說，向與會城市首...

消防員組工會 陳建仁：速修「公務人員協會法」

行政院針對消防預算未來將再編列80億元經費，遭台北市議員侯漢廷質疑現在檢討是事後諸葛，行政院長上午赴立法院施政報告及備詢...

美售刺針飛彈延宕 邱國正：原因不便講 終止年會全接到

國軍向美國採購的刺針飛彈交貨延宕到2025年，國防部長邱國正今受訪表示，軍購案不是一個短期，當中應該明年要交的，可能往後...

行政院：明年調高托育補助 公托增至每月7000元

行政院長陳建仁25日主持「行政院社會福利推動委員會第33次委員會議」，他表示，明年政府將再調高托育補助，公共托育每月增至...

「寡婦樓」都更被爆對價關係 竹市府駁斥

新竹市「寡婦樓」都更案爭議不斷，市長高虹安頻遭質疑與背後建商關係密切，民進黨立委參選人吳崢昨再指出，高2月住進昌益集團低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦