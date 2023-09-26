曝韓加大新創發展原因 蔣萬安訪獨角獸企業製造機取經

台北市長蔣萬安出訪韓國首爾，此行前往TIPS Town及峨山共享基金會（Asan Nanum Foundation）兩家韓國具代表性的育成機構參訪，希望借鏡韓國新創產業發展。其中TIPS Town為韓國政府中小企業管理處成立，被譽為新創獨角獸製造機，韓國政府之所以決心加大新創的支持政策，正是希望在永續發展、少子化、地緣政治等風險中，催生韓國競爭力。

蔣萬安也提問韓國新創產業的政策細節、成效及未來發展趨勢，表示很受啟發，未來會將這些思路列入台北新創政策研擬的考量中。

獨角獸企業是指成立不到10年但估值10億美元以上，又未在股票市場上市的科技創業公司，蔣萬安參訪有韓國新創獨角獸製造機的TIPS Town，參訪介紹人Doer Youngil Ahn表示，截至2018年，TIPS Town679家計畫內的新創公司獲得了超過1.242億美元的加速器投資和1.9億美元的研發資金，同時，上年度韓國全國新創總估值的六分之一都是由TIPS Town所扶植的團隊而來。

至於新創若想獲得TIPS計畫支持，得先是政府提名的新創投資機構旗下的被投項目。投資機構推薦自家已預投10萬美元、認為確有前景的潛力新創，再經專家委員就商業模式、研發規畫等審核，新創團隊無需交出股權就能以貸款形式，獲得50萬美元的研發基金、10萬美元商業化基金及10萬美元的全球行銷基金及專業輔導。

甚至被TIPS計畫選中的新創若大獲成功，能在三年內分期償還貸款；但如果業務失敗，則不用償還，相當於由政府做靠山、為新創分擔業務失敗的風險。

蔣萬安第二站也參訪非營利組織峨山共享基金會，由創辦人鄭周永孫女Nami Chung接待解說，Nami Chung表示，基金會的成立是為了復興韓國原已逐漸凋零的創業家精神，相較一般新創育成機構，峨山共享基金會更重視從民間出發，將新創融入各級學校教育、新創友善的政策研究，以及對非營利社會創新的資助與培養。

蔣萬安也問何種政策對非營利組織最有幫助，介紹人先提到上一站參訪的TIPS計畫，透過扶持有風投基金投資的新創項目，讓投入新創的資源分配更有效，同時也讓深度科技創新受到更好的培植；其次，這五年來，韓國各級教育體系越來越強調將創業家精神融入校園，這些都是相當有幫助的政策。