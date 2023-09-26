快訊

台人自助遊日愛住連鎖東橫INN 鄉民激推：便宜外還有3大優點

「切西瓜」撞死23歲女騎士 桃園駕駛肇逃宜蘭…警尋獲竟身亡

亞運射擊／上屆金牌組合失準 林穎欣、呂紹全資格賽淘汰

美售刺針飛彈延宕 邱國正：原因不便講 終止年會全接到

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國防部長邱國正。本報資料照片
國防部長邱國正。本報資料照片

國軍向美國採購的刺針飛彈交貨延宕到2025年，國防部長邱國正今受訪表示，軍購案不是一個短期，當中應該明年要交的，可能往後延一點，有其他原因他不便多講，但終止那一年會全接到，跟美方接觸沒停止過，會持續努力。

行政院院長陳建仁今率官員到立法院施政報告並備詢，邱國正進入議場前被問到刺針飛彈軍購延宕問題，邱國正說，軍購案不講幾月到幾月，是幾年到幾年，當中可能應該明年要交的，可能往後延一點，但終止那一年會全接到，國安、國防及駐外單位都很努力，跟美方接觸沒停止過，會持續努力。

被問到中共大埕灣軍演，邱國正表示，細節不用多講，9月中共聯合軍演會做年度結案，都持續掌握，這個軍演到了9月就由軍委主導，代表是聯合作戰。

對於海軍陸戰隊鄭姓中尉疑似輕生，調查是否遭霸凌？邱國正則回應，進入法的程序後，有了解但不便講，因為他說了解如何，好像是在干預或畫靶射箭，這樣不好。

邱國正指出，他也跟家長表達過，很遺憾也致歉，內部管理問題持續要努力，後續不管在撫恤或法，所知道的還有法官需要了解的，都密切配合。

媒體也問，總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光稱2025年國造潛艦要達到三艘。邱國正表示，黃曙光很認真，潛艦工作推動都按節點管制，他對黃的表達予以尊重，黃這樣說代表有把握，他樂見其成。

國安局主任秘書王春益被檢舉涉挪用經費遭調查，有媒體報導時任國安局長的邱國正未調查。邱國正表示，他不確定這件事，但王春益跟他相處很好，是認真負責的人，其他的沒有什麼當初怎樣、他又中間怎樣，沒有這樣。

邱國正 國安局 潛艦

延伸閱讀

房茂宏、楊安屆退 服役卓越表現獲頒勳獎章

【重磅快評】潛艦很重要 但後續預算仍不宜偷跑

蔡總統視導中部地區戰備 贈特指部特四營秋節加菜金

蔡總統視導中部地區戰備 頒贈234旅官兵加菜金

相關新聞

讓台北被看見！蔣萬安城市高峰會演說大數據YouBike經驗

台北市長蔣萬安出訪韓國首爾參加「世界城市高峰會市長論壇」，今天上午也就「數據導向下的創新實踐」為題發表演說，向與會城市首...

曝韓加大新創發展原因 蔣萬安訪獨角獸企業製造機取經

台北市長蔣萬安出訪韓國首爾，此行前往TIPS Town及峨山共享基金會（Asan Nanum Foundation）兩家...

大陸蛋被陳吉仲回絕進口 游毓蘭：雞蛋不應分抗中保台

進口雞蛋爭議尚未落幕，有論者認為應從東南亞開放雞蛋進口，解決蛋價恐上漲問題。國民黨立委游毓蘭今說，她曾質詢過農業部前部長...

林裕紘遭網路恐嚇IP在境外 唐鳳：數位部提供技術資源

農業粉專「Lin bay好油」踢爆進口蛋爭議，版主林裕紘遭到網友人身攻擊，犯嫌的網際網路協定位址（IP）在境外，數位發展...

美售刺針飛彈延宕 邱國正：原因不便講 終止年會全接到

國軍向美國採購的刺針飛彈交貨延宕到2025年，國防部長邱國正今受訪表示，軍購案不是一個短期，當中應該明年要交的，可能往後...

行政院：明年調高托育補助 公托增至每月7000元

行政院長陳建仁25日主持「行政院社會福利推動委員會第33次委員會議」，他表示，明年政府將再調高托育補助，公共托育每月增至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦