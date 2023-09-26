美售刺針飛彈延宕 邱國正：原因不便講 終止年會全接到

國軍向美國採購的刺針飛彈交貨延宕到2025年，國防部長邱國正今受訪表示，軍購案不是一個短期，當中應該明年要交的，可能往後延一點，有其他原因他不便多講，但終止那一年會全接到，跟美方接觸沒停止過，會持續努力。

行政院院長陳建仁今率官員到立法院施政報告並備詢，邱國正進入議場前被問到刺針飛彈軍購延宕問題，邱國正說，軍購案不講幾月到幾月，是幾年到幾年，當中可能應該明年要交的，可能往後延一點，但終止那一年會全接到，國安、國防及駐外單位都很努力，跟美方接觸沒停止過，會持續努力。

被問到中共大埕灣軍演，邱國正表示，細節不用多講，9月中共聯合軍演會做年度結案，都持續掌握，這個軍演到了9月就由軍委主導，代表是聯合作戰。

對於海軍陸戰隊鄭姓中尉疑似輕生，調查是否遭霸凌？邱國正則回應，進入法的程序後，有了解但不便講，因為他說了解如何，好像是在干預或畫靶射箭，這樣不好。

邱國正指出，他也跟家長表達過，很遺憾也致歉，內部管理問題持續要努力，後續不管在撫恤或法，所知道的還有法官需要了解的，都密切配合。

媒體也問，總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光稱2025年國造潛艦要達到三艘。邱國正表示，黃曙光很認真，潛艦工作推動都按節點管制，他對黃的表達予以尊重，黃這樣說代表有把握，他樂見其成。

而國安局主任秘書王春益被檢舉涉挪用經費遭調查，有媒體報導時任國安局長的邱國正未調查。邱國正表示，他不確定這件事，但王春益跟他相處很好，是認真負責的人，其他的沒有什麼當初怎樣、他又中間怎樣，沒有這樣。