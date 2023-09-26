【專家之眼】誰在搞鬼？補貼進口蛋將損失100億以上

補貼進口蛋議題連環爆，農業部前部長陳吉仲被迫下台，縱然農業部代理部長陳駿季仍堅稱，該政策創造整體政策效益達到60億元。殊不知，依該部的標準，其宣稱的效益非但已不復存在，還將產生百億以上的損失。

陳吉仲離職後，農業部9月21日針對進口蛋政策在行政院會「進口雞蛋專案成效與精進作為」報告，陳駿季再次肯定該政策，並表示3月至7月進口1億4000多萬顆雞蛋量，使得消費者減少購買雞蛋支出，創造整體政策效益達到60億元，高達10倍以上。顯然蔡政府認為犧牲陳吉仲，就可化解進口蛋爭議。

他的算法是，政府專案進口花費5.7億元，該政策讓每顆蛋零售價格至少減少2.2元，每月消費量約6億顆蛋，故消費者在3到7月所需的30億顆蛋，所以國人總體減少60億元以上支出，效益斐然。

但是根據農業部提供的資料顯示，8月與9月進口帶殼蛋已不再進入市場，導致雞蛋供給趨緊，8月就再度出現缺蛋問題，蛋商要求提高蛋價，農業部主導的蛋價審議委員會一再凍漲蛋價。直到9月已無法再壓抑價格，9月4日蛋價每台斤調高3元，已經將農業部宣稱的進口蛋創造的每顆蛋降價2.2元利益，不但完全歸零，還呈現負數0.8元。

9月初漲價後，缺蛋狀況並無改善，加上進口蛋品質瑕疵頻傳，還有進口蛋「誤標」台灣蛋事件，以及進口與國產蛋「混蛋」亂象，進口蛋被棄之如敝屣，國產蛋缺口愈來愈大，9月25日每台斤再度調漲2元，重回歷史高點。

行政院長陳建仁日前在立法院宣布，既有庫存專案進口殼蛋不再釋出，未來若有需要專案進口殼蛋，需由出口國進行洗選包裝。進口殼蛋進口門檻提高，除了進口成本大增外，也將拖延進口期程。從宣布後開始加工，加上數十天的海運時間，送到台灣進行檢疫檢驗，約需二個月後始能上架。易言之，往後二個月(10月與11月)應無任何進口殼蛋可上市，將使雞蛋供給吃緊。

按照農業部的說法，只要雞蛋降價，就是進口蛋創造的利益；反之亦然，當雞蛋漲價，就是進口蛋造成的損害。吾等可推估出其損害：9月平均漲價1元以上，為計算方便以1元計算，將造成6億元的損害（計算式:6億顆蛋*1元*1個月＝6億元）；根據蛋商公會評估，入秋後還可能碰上禽流感攪局，用蛋缺口只會愈來愈大，預估至少還有10元的漲幅空間。本文以保守估算，10月僅調漲5元，加上9月累計的2.8元價差，共提高7.8元，一個月就將產生46.8億元的損害。二個月的改包裝後的進口蛋空窗期內，就有93.6億元的損害。

年底隨著候鳥遷徙，開始進入高病原性家禽流行性感冒(HPAI)感染旺季，雞蛋供給更趨緊張，所幸12月起新包裝的進口殼蛋有望抵台，惟國人已對進口蛋品質信賴度喪失殆盡，消費者也未必會買單，蛋價很難不持續漲價，12月的損害至少有46.8億元。

進口蛋事件連環爆，農業部卻還堅持該政策有十倍效益，並將持續引進至明年6月。惟援引其標準，就算以保守的估算，光9-12月所造成的損害，將高達140億元之譜，遠遠超過其宣稱的60億元的政策效益。

從近期民調看來，賴清德的支持度已受臭蛋事件衝擊而下滑。苟該黨再不正視民怨，民進黨明年就有可能「實質轉型」為在野黨。