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「寡婦樓」都更被爆對價關係 竹市府駁斥

聯合報／ 記者郭政芬林銘翰劉懿萱／連線報導
新北市中和區立委參選人吳崢爆料，昌益是寡婦樓都更建商大股東 他呼籲新竹市長高虹安認錯。圖／吳崢辦公室提供
新北市中和區立委參選人吳崢爆料，昌益是寡婦樓都更建商大股東 他呼籲新竹市長高虹安認錯。圖／吳崢辦公室提供

新竹市「寡婦樓」都更案爭議不斷，市長高虹安頻遭質疑與背後建商關係密切，民進黨立委參選人吳崢昨再指出，高2月住進昌益集團低價提供的回建築，3月就寡婦樓都更就啟動，而主導都更的理銘開發，60%股份都由昌益集團持有。竹市府昨強調，絕無任何對價關係，再有不實影射，將採取法律行動。

吳崢昨在臉書表示，當高虹安住進回建築，任何一點點的利益流通，都有非常嚴重的問題，若有對價關係浮現，縱使不違背職務，依舊成立貪汙，他呼籲，「高市長，認錯吧！向人民道歉吧。」

針對外界指稱的對價關係，高虹安昨參加高峰路拓寬記者會，未回應記者提問即離去。竹市府表示，都是穿鑿附會，再次重申，市長絕無建商餽贈住房，絕無任何對價關係，一切依法行政。

市府秘書長張治祥率一級局處長表示，從未接收到市長指示對哪個建商特別待遇，請勿再以訛傳訛，如有不實影射，將採取法律行動。

時代力量立委邱顯智昨則說，寡婦樓都更案是國防部帶頭炒地的錯誤政策，未來會對竹市帶來巨大負面衝擊，呼籲都更實施者國防部收回此案，重新提出對真正有利的方案；新竹市政府不應該草率通過本案，並要修改相關法規，避免利益衝突。

邱顯智指出，寡婦樓都更案只有理銘一家通過，當時主辦都更招商的營建署城鄉分署長洪嘉宏，2017年在寡婦樓案收受昌益集團2千萬元賄款，還在另外兩個遠雄的都更案索賄4500萬元被收押，去年被台北地院依貪汙治罪條例判決8年2個月，此案從招商開始就嚴重違法舞弊，毫無正當性。

對此，市府回應，該案主導單位為國防部，市府僅有審議權，若國防部決議終止並重新檢討，市府尊重並一切依法辦理程序。國防部截稿前暫無回應。

都更 國防部 高虹安 邱顯智 貪汙

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