東海大學演講 學生問台海危機、黑金等爭議 賴清德直球對決

民進黨總統參選人、副總統賴清德今晚到台中東海大學，以「青年發展與台灣的未來」為題演講，除說明自己制定的青年政策外，現場兩百名學生也爭相提問，擔心台海開戰、關心青年基本法、假新聞、青年政策是否債留子孫等議題，更針對黑金、黑槍、黑道等爭議直球對決。

有學生認為台海暫時不會開戰，但仍焦慮其可能性，目前台美外交互動，會被認為挑釁中國；賴清德現場調查，逾五成現場學生認同「不會開戰」。賴說，台灣已放棄反攻，若有戰爭，必然是對岸開始。

賴清德表示，他在蔡英文總統四大堅持上，有「和平四大支柱行動方案」，與國際民主陣營站在一起，靠實力取得和平，而非是和平協議或放棄主權、接受九二共識來謀求和平；賴更引述孫子兵法，「知己知彼百戰百善，非善之善者也」，主張「不戰而屈人之兵」。

有關青年居住問題，賴清德說明自己的「居住三對策」政見，將延續蔡英文總統居住政績基礎，以總統任期兩屆、八年期程規畫，兩人任期相加後預計將完成50萬戶租金補貼、25萬戶社宅、25萬戶包租代管，共100萬戶目標，滿足台灣現共80萬戶租屋需求。

另有學生犀利點出民進黨內「黑金、黑槍、黑道」議題，賴清德說重話，「不僅不樂見，非常不可取」，認為民進黨身為執政黨，長期受台灣社會支持，應該要做的比在野黨更好。

學生認為，賴清德所提青年政策，提供大量資源給青年，但國家已負債逾五兆，加上特別預算，會不會有債留子孫問題？賴清德說，我國在總體經濟上是進步的，蔡英文去年對外貿易，較馬英九最後一年增加七成，稅際剩餘四千多億，債務縮減，該做更多公共投資，建立完善社會安全系統。

賴清德針對青年政策表示，針對18至22歲年輕人，主張縮短公私立大學學費差距，讓學子學習不因社經背景受阻；賴認為國際局勢正在改變，主張將設立「海外圓夢基金」，鼓勵青年學子走向國際；此外，他將制定青年政策白皮書，提出青年需要的政策，強化年輕人工作權益保障。