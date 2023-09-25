「審查金額超過2兆元」 蔡總統：投資台灣大爆發

蔡英文總統今天出席「世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」，他感謝世總及台商朋友們拓展台灣經貿關係，是台灣走向世界的重要推手。蔡總統表示，這幾年來，迎來投資台灣大爆發，「投資台灣三大方案」加上「境外資金回台」審查的金額超過2兆，現在「投資台灣三大方案」已經延長實施到2024年。政府會協助大家在海外有更多發展空間，也歡迎大家回台投資。

蔡總統致詞時表示，今年7月，她才和世總總會長黃行德及回國投資考察團的朋友在總統府見面；很高興今天能再次出席世總的年會，歡迎在外打拚的大家回來台灣。

蔡總統感謝世總的夥伴們，大家努力在各國為台灣拓展貿易經濟關係，也非常熱心公益，回饋台灣和國際社會。例如這幾年來，不論是對於全球防疫、俄烏戰爭或是土耳其震災，世總的夥伴都積極捐贈物資，表達對國際社會的關懷；今年，世總也捐贈儀器給國內的搜救隊，提升防救災的量能。她要再次感謝大家的付出。

蔡總統提到，世總幫助台灣開拓經貿市場，政府也會協助大家在海外有更多的發展空間。相信大家都有注意到，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署。政府也持續努力，希望台灣和美國能盡早簽訂「避免雙重課稅協定」，提供雙方更便利的投資環境。

蔡總統說，去年，政府提出「強化歐洲鏈結計畫」，成立了中東歐投資、融資基金，讓臺灣和歐洲在生技和電動車等關鍵產業，能持續強化合作。而在政府積極推動新南向政策之下，去年，台灣對新南向國家的貿易額和出口額，都創下歷史新高。

蔡總統指出，這些成果的背後，都有台商朋友的支持和付出，也鼓勵台商朋友回台投資。這幾年來，迎來投資台灣大爆發，「投資台灣三大方案」加上「境外資金回台」審查的金額超過2兆元，也驅動台灣經濟成長動能。現在，「投資台灣三大方案」已經延長實施到2024年，她也歡迎各位台商朋友，加入回台投資的行列。