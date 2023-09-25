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澳洲跨黨派參眾議員訪台 蔡英文總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人林聿禪。圖／總統府提供
總統府發言人林聿禪。圖／總統府提供

澳洲國會跨黨派參眾議員訪問團今天抵達台灣，展開為期4天訪問行程。總統府發言人林聿禪今天表示，總統府表達誠摯歡迎之意，蔡英文總統將於明天上午於總統府內接見訪問團。

林聿禪說，訪團此行由澳洲聯邦國會威爾森（Josh Wilson）眾議員與弗萊契（Paul Fletcher）眾議員共同率領，成員尚包括：派瑞（Graham Perrett）眾議員、錢德勒（Claire Chandler）參議員、比克（Catryna Bilyk）參議員、歐蘇利文（Matt O’Sullivan）參議員、史密斯（David Smith）眾議員、以及穆里諾（Daniel Mulino）眾議員等，共八位跨黨派參眾議員，充分展現澳洲國會對台灣的支持與關注。

林聿禪指出，台灣目前是澳洲第5大貿易夥伴及第4大出口市場，同時澳洲也是台灣最大的能源礦產供應國；雙方也在醫療、潔淨能源、藝術文化、雙語學習等諸多領域，皆有密切合作。而近年來，澳洲政府也多次在國際場域為台灣發聲，以實際行動展現對台灣的支持。

林聿禪表示，期盼透過此次互動交流，進一步促進台灣與澳洲的雙邊經貿合作，並攜手為印太區域的和平穩定共同努力。

澳洲 總統府發言人 蔡英文

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