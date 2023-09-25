蔡總統視導台中部隊 中科院「摩羯」無人機加入操演

秋節將屆，蔡英文總統今天下午前往台中「陸軍機步第234旅」、「陸軍52工兵群」及「陸軍特指部特4營」，分別視導「無人機偵蒐目標暨火力要求演練」、「救災裝備」、「六項核心職能暨蒐報小組」、「部隊體能訓練」及「戰術繩索應用」等，並頒發加菜金，慰勉部隊辛勞。

在「無人機偵蒐目標暨火力要求演練」中，中科院研發的旋翼型無人機加入操演，這款代號「魔羯」的新式短程旋翼型戰術偵搜無人機，去年底陸軍陸續接裝，可定點長時監偵，使戰場景象從2D變成3D，蔡總統當場看了也頻頻點頭。

隨後蔡總統在陸軍特指部特4營致詞，她表示，再過幾天就是中秋連假，今天她來中部地區的陸軍機步第234旅、52工兵群，還有特指部特4營，為營區的弟兄姊妹加油打氣，更要代表國人向大家致上最深的感謝。「各位都是中部地區重要的戰備部隊，在剛剛的各項演練中，我也看到大家以高昂的士氣，展現了紮實的訓練成效。」

蔡總統說，除了平常的訓練，上個月，卡努颱風造成南投山區嚴重的災情，特指部的同仁也前進廬山部落，搜尋失聯民眾。「而我們的234旅派遣千人以上的兵力，執行土石清淤、物資協運等工作。52工兵群也出動挖土機、淨水裝備等大型機具，協助災後的復原。」

蔡總統說，她知道也有特4營弟兄的家人受困山區，在連長和士官幹部的協助下，物資順利送到親人身邊，弟兄也見到了家人。這段時間，大家都辛苦了。「我們第五作戰區在這次的救災任務中，迅速編組、調度，讓傷亡減到最低，災區民眾也可以盡早恢復正常生活。」