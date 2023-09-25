時力將提安樂死合法化草案 賦予從業醫事人員免責條款

時代力量黨主席王婉諭今天說，台灣社會對安樂死議題有共識，但是要如何進行下一步，包含推動法案在內，政府應該即刻展開溝通、積極回應，平衡個人的生命自主權和其他人的公共利益，讓人民用更開放的態度面對安樂死，最終成為臨終的選項之一。

時代力量上午舉行「安樂死合法化，即刻啟動社會對話」記者會，王婉諭表示，長期慢性疾病的壓力與苦痛，對病人和家屬帶來的身心打擊，已經是現代社會無可迴避的課題，許多人想要在疾病難以治癒、承受巨大痛苦時，用自己希望的時間點和方式離開。

王婉諭指出，根據2014年所做的民調，台灣民眾支持安樂死合法化的比例達到77%，2017年的網路民調更高達92%，如今面對社會爭議，責任就是開啟真正的社會對話，使台灣社會突破過往的禁忌，尋求共識，並且建立法制，保障所有人對自己的生命的自主權。

王婉諭說明，時代力量在近期舉辦安樂死系列講座，更組成法案小組，凝聚專家學者與民眾意見，研究比較各國的立法例，時代力量的草案版本認為，如果病人罹患難以治癒的疾病，而且已經接受妥善的照護，還是承受難以忍受的痛苦，法律上應該要肯認病人有申請安樂死的權利，讓生命自主不再只是口號甚至是奢求。

王婉諭說，時代力量的版本也有考量醫師在倫理、個人方面的顧慮，賦予醫師得隨時拒絕的權利，而針對後續的銜接工作，應該要透過協調機制，由其他有意願的醫師承接這些申請，訂定相應的免責條款，免除他們可能會面臨到的法律風險。

王婉諭強調，政府在整個安樂死法案當中所扮演的角色，除了在事前要有對於安樂死服務機構，還有專業人員的許可跟認證之外，同時應該要在事後針對每個申請執行安樂死的個案，進行逐案的審查，確認個案合法性。

婦產專科醫師江盛表示，截至目前為止，在所有政黨當中，只有時代力量全力支持安樂死，提出具體的法案版本，時代力量已經對社會承諾，他們會在新的國會提出安樂死法案，呼籲選民共同支持具有未來性，具備改革動力，關心國民生命福祉的立法工作。

整合醫學與安寧雙專科醫師姜冠宇說，醫界對安樂死的看法多元，但是普遍存在共識，醫生有責任減輕病人的痛苦，但也必須尊重病人的生命尊嚴和選擇，而任何有關終止生命的決定，應該經過嚴格的醫療和倫理審查。

王婉諭認為，唯有透過公民社會的理性討論，台灣才能夠在真正的意義上，掌握自己的生命自主權，社會對安樂死議題有一定的共識，對於如何平衡個人的生命自主權和其他人的公共利益，政府應該展開溝通，讓人民用更開放的態度面對安樂死的議題。