立院召委選舉藍白合 綠8藍7白1

藍白合作，讓民眾黨立委吳欣盈拿下衛環委員會召委！立法院25日選舉各委員會召委，分別由民進黨獲得8席、國民黨7席與民眾黨1席。由於召委可決定法案審定議程，一向是各黨兵家必爭之地。 被問到召委選舉「藍白合作」，國民黨團總召曾銘宗受訪時說，希望以後的朝野攻防、法案連署、預算審查等，可以進一步合作。

衛環有在野席次

立法院各委員會設有召委2人，由於召委擁有排審法案的權力，成為朝野黨團必爭之地。本次召委選舉僅交通、衛環2委員會有投票，其餘委員會的召委人選皆為推舉產生。

交通委員會以投票產生召委。召委選舉投票結果，民進黨立委何欣純得到5票，國民黨立委陳雪生獲得時代力量立委陳椒華支持拿下5票，民進黨立委陳歐珀得到4票，時代力量立委邱顯智獲有1票，由何欣純、陳雪生擔任召委。

選舉結果為，內政：羅美玲（民）、游毓蘭（國）；外交及國防：何志偉（民）、廖婉汝（國）；經濟：蔡易餘（民）、翁重鈞（國）；交通：何欣純（民）、陳雪生（國）；財政：沈發惠（民）、費鴻泰（國）；教育及文化：范雲（民）、鄭麗文（國）；司法及法制：湯蕙禎（民）、林思銘（國）；衛環：邱泰源（民）、吳欣盈（眾）。

白開放與各黨合作

吳欣盈於當選後受訪表示，非常高興大家的支持，讓她在第一個完整會期，能當上衛環委員會召委。民眾黨盼在各項議題和各黨合作，比方說今年她有辦一個數位醫療的公聽會，民進黨召委邱泰源有幫她合辦；另外像代理孕母也和國民黨團合作，這也是民眾黨主席柯文哲曾交代黨團的重要議題。

民眾黨團總召邱臣遠指出，在這次召委選舉上，民眾黨是選擇整合在野的力量，他們有和國民黨做議題上的合作；衛環委員會轄管衛福部、勞動部、環境部，近期因為超思進口蛋衍生後續食安問題，不管是溯源管理還是標示問題，都需要更強而有力的在野監督。

藍白立院嘗試合作

被問到召委選舉「藍白合作」，曾銘宗受訪時說，在立法院合作的部分，國民黨團在社會福利及衛生環境委員會召委選舉支持吳欣盈，民眾黨立委張其祿於教育及文化委員會支持國民黨立委鄭麗文，希望是一個好的開始。他並表示，希望以後的朝野攻防、法案連署、預算審查等，可以進一步合作。

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