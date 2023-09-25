2014理銘行賄 溫朗東：賄款地距高虹安戶籍地僅72公尺
針對寡婦樓都更案，名嘴溫朗東在臉書爆料，新竹市長2年前將戶籍遷到新竹「啟奧邦城」，該社區是昌益建設所蓋，當年行賄的理銘開發，交付賄款的所在地，距離高的戶籍地僅72公尺，質疑高2年前遷戶籍就與該都更案扯上關係。新竹市府回應，皆為不實臆測，穿鑿附會，高虹安市長絕無建商餽贈住房，絕無任何對價關係，一切依法行政。
溫朗東在日前臉書曾指出，2014年初，馬英九時期的營建署貪官洪嘉宏，事先約好讓理銘得標，隨後收了理銘開發／昌益建設的實質負責人朱彥龍2千萬元。8、9年的司法調查程序後，2022年10月28號才一審判決洪嘉宏有罪，朱彥龍被告轉汙點證人緩起訴。
溫朗東指出，2021年高虹安把戶籍遷到新竹啟奧邦城。這社區是昌益蓋的，也不稀奇，畢竟昌益在新竹蓋一堆。比較有趣的是，透過行賄2000萬元標到寡婦樓都更案的理銘開發，公司在昌益總部大樓，當年交付賄款的地點也是在昌益總部B1的停車場，距離高虹安的戶籍地「72公尺」。高虹安從2021年遷戶籍就跟「寡婦樓都更專案」有關，只是那時我們沒發現而已。
對此，新竹市府回應，這些都是不實臆測，穿鑿附會，再次重申，高市長絕無建商餽贈住房，絕無任何對價關係，一切依法行政，市府已多次嚴正聲明。此外，秘書長張治祥表示，從未接收到市長指示對哪個建商特別待遇，請勿再以訛傳訛，如再有不實影射，將採取法律行動。
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