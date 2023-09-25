快訊

杭州亞運開幕「煙火好壯觀」 民眾趕到現場全看傻：怎麼空蕩蕩

浪浪遭霸凌跳河求生！落水後3鱷魚盯上包圍 下秒1動作竟救了牠

調解開庭結束！ 王力宏：盼讓我能見到生命中最重要的人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨團力挺消防員組建工會 加碼建議採購消防機器人

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今天召開「別讓悲劇一再上演 消防改革不能等！」記者會，民眾黨立法院黨團副總召賴香伶（右）、立法委員陳琬惠（左）出席。記者邱德祥／攝影
民眾黨立法院黨團今天召開「別讓悲劇一再上演 消防改革不能等！」記者會，民眾黨立法院黨團副總召賴香伶（右）、立法委員陳琬惠（左）出席。記者邱德祥／攝影

屏東工廠發生嚴重大火，造成數名消防員殉職，民眾黨立法院黨團副總召賴香伶今天說，民眾黨團力挺消防員組建工會，呼籲政府增加採購消防機器人、兌現承諾補足救災人力，同時還要強化督導各級工廠設置職安部門，鼓勵民間揭發違法行為。

民眾黨立法院黨團上午舉行「別讓悲劇一再上演，消防改革不能等！」記者會，賴香伶表示，消防弟兄全力以赴搶救傷患，展現高度的專業素養和人道關懷，呼籲相關單位盡速調查，釐清事故起因、經過和責任歸屬，針對制度進行修正，減少類似災害再次發生。

賴香伶說，這起事件暴露消防體系待改善之處，還有職災安檢、職安宣導的重要性，消防人力、裝備和組織結構都有待改革，民眾黨團提出三大訴求，包含力挺消防員組建工會、補足救災人力及增加消防機器人的採購，未來將持續研議可行性，推動在相關法規準用職業安全衛生法。

賴香伶指出，內政部曾經承諾在2023年以前，全國消防員服務人口比要達到1比1300，但是截至今年9月14日，全國23個消防機關當中，仍然有11處未達標，除了嘉義市其餘皆未滿編。此外，今年有消防局與科技公司聯手研發新一代消防機器人，機動性、出水量和射程等方面都有顯著提升，相關單位可以加大採購力度。

民眾黨立委陳琬惠質疑，年年都有重大火災，2018年發生桃園敬鵬工廠大火，奪走5位消防員的性命，隨後消防法在2019年進行修法，強制業者提供廠區化學品資訊、平面圖，指派專人至現場協助救災，然而如今是否真有落實消防員的「資訊權」。

陳琬惠呼籲，政府應該鼓勵民間揭發違法行為，同時提高相關罰則，有民眾在網路上投訴名揚血汗工廠、超時加班、每年發生破百件工安意外，這些資訊如果可以循正規管道及早知悉，或許就能夠提早預防憾事發生，政府可以導入揭弊者機制，增加私部門監督力量，並且提供合理的獎勵。

陳琬惠指出，第一線勞工必須有足夠安全意識與逃生知識，根據職業安全衛生管理辦法規定，事業單位應設職業安全衛生管理單位，但是各級工廠落實率大約都在10%，小型工廠甚至不到10%，成效不彰，政府應該盡速督導各級工廠設置職安部門、制訂逃生與安全守則，定期向勞工宣導，強化新入職者與外籍勞工的勞安宣導。

賴香伶表示，民眾黨團支持消防員籌組工會、消防員全面適用職業安全衛生法，呼籲政府為消防員補足人力、待遇和設備，並且督導各級工廠設置職安部門、強化勞安宣導，鼓勵民間揭發不良業者，不要讓悲劇一再發生，才是對英勇打火弟兄的尊重和交代。

消防員 民眾黨 賴香伶

延伸閱讀

民眾黨團促消防員組工會 研議準用職業安全衛生法

呼籲消防改革不能等 民眾黨團支持消防員組工會

消防人力與工會 陳揆允審慎考慮

錢康明稱高虹安好友找幕僚談事 賴香伶：情緒發言不妥

相關新聞

立院新會期委員會召委綠8藍7 藍白合作助民眾黨搶下1席

立法院各委員會今天舉行召集委員選舉，六個委員會透過推舉產生召委，其餘兩個委員會投票選舉產生，民進黨團8席召委，國民黨團7...

最新民調 蔡英文處理國家大事四成八不贊同、陷入困境

台灣民意基金會今天發表蔡英文總統聲望的最新動向 即時民調，20歲以上台灣人，三成八贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成...

監督政府被網軍恐嚇 藍籲大動作追查

「網紅LinBay好油與國民黨立委王鴻薇相繼被網軍恐嚇，政府應將這些網軍逮捕，不得縱容！」國民黨立委費鴻泰25日質疑，總統蔡英文過去曾說「沒有人應該為認同道歉」，但如今在野黨與民眾指出政府弊端，就被網軍攻擊，執政黨不應如此雙標；國民黨立委林為洲也說，政府應大動作追查

民眾黨團力挺消防員組建工會 加碼建議採購消防機器人

屏東工廠發生嚴重大火，造成數名消防員殉職，民眾黨立法院黨團副總召賴香伶今天說，民眾黨團力挺消防員組建工會，呼籲政府增加採...

邱毅指高虹安從藍白合作典型案例 成藍白合「不良品」

民進黨新北市中和立委參選人吳崢今早揭露，新竹市長高虹安回建築房東是寡婦樓都更建商大股東，質疑其中有不法，籲她向市民認錯道...

高虹安遭吳崢指控對價關係 新竹市府：再不實影射採法律行動

新北市中和立委參選人吳崢今早在臉書上揭露，主導上百億寡婦樓都更利益的的理銘開發，背後的大股東是昌益集團，而新竹市長高虹安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦