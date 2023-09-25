民眾黨團力挺消防員組建工會 加碼建議採購消防機器人

屏東工廠發生嚴重大火，造成數名消防員殉職，民眾黨立法院黨團副總召賴香伶今天說，民眾黨團力挺消防員組建工會，呼籲政府增加採購消防機器人、兌現承諾補足救災人力，同時還要強化督導各級工廠設置職安部門，鼓勵民間揭發違法行為。

民眾黨立法院黨團上午舉行「別讓悲劇一再上演，消防改革不能等！」記者會，賴香伶表示，消防弟兄全力以赴搶救傷患，展現高度的專業素養和人道關懷，呼籲相關單位盡速調查，釐清事故起因、經過和責任歸屬，針對制度進行修正，減少類似災害再次發生。

賴香伶說，這起事件暴露消防體系待改善之處，還有職災安檢、職安宣導的重要性，消防人力、裝備和組織結構都有待改革，民眾黨團提出三大訴求，包含力挺消防員組建工會、補足救災人力及增加消防機器人的採購，未來將持續研議可行性，推動在相關法規準用職業安全衛生法。

賴香伶指出，內政部曾經承諾在2023年以前，全國消防員服務人口比要達到1比1300，但是截至今年9月14日，全國23個消防機關當中，仍然有11處未達標，除了嘉義市其餘皆未滿編。此外，今年有消防局與科技公司聯手研發新一代消防機器人，機動性、出水量和射程等方面都有顯著提升，相關單位可以加大採購力度。

民眾黨立委陳琬惠質疑，年年都有重大火災，2018年發生桃園敬鵬工廠大火，奪走5位消防員的性命，隨後消防法在2019年進行修法，強制業者提供廠區化學品資訊、平面圖，指派專人至現場協助救災，然而如今是否真有落實消防員的「資訊權」。

陳琬惠呼籲，政府應該鼓勵民間揭發違法行為，同時提高相關罰則，有民眾在網路上投訴名揚血汗工廠、超時加班、每年發生破百件工安意外，這些資訊如果可以循正規管道及早知悉，或許就能夠提早預防憾事發生，政府可以導入揭弊者機制，增加私部門監督力量，並且提供合理的獎勵。

陳琬惠指出，第一線勞工必須有足夠安全意識與逃生知識，根據職業安全衛生管理辦法規定，事業單位應設職業安全衛生管理單位，但是各級工廠落實率大約都在10%，小型工廠甚至不到10%，成效不彰，政府應該盡速督導各級工廠設置職安部門、制訂逃生與安全守則，定期向勞工宣導，強化新入職者與外籍勞工的勞安宣導。

賴香伶表示，民眾黨團支持消防員籌組工會、消防員全面適用職業安全衛生法，呼籲政府為消防員補足人力、待遇和設備，並且督導各級工廠設置職安部門、強化勞安宣導，鼓勵民間揭發不良業者，不要讓悲劇一再發生，才是對英勇打火弟兄的尊重和交代。