監督政府被網軍恐嚇 藍籲大動作追查

「網紅LinBay好油與國民黨立委王鴻薇相繼被網軍恐嚇，政府應將這些網軍逮捕，不得縱容！」國民黨立委費鴻泰25日質疑，總統蔡英文過去曾說「沒有人應該為認同道歉」，但如今在野黨與民眾指出政府弊端，就被網軍攻擊，執政黨不應如此雙標；國民黨立委林為洲也說，政府應大動作追查，民眾才會相信政府沒有縱容網軍。警政署則回應說，LinBay好油與王鴻薇的案件都有在追查。

質疑政府放任網軍

「綠粉出征、寸草不生！」費鴻泰說，綠營側翼網軍的威力，民進黨總統候選人賴清德4年前的總統初選就曾領教過，當時還曾求饒、拜託網軍不要再出征他，但現在就可以放任LinBay好油與王鴻薇被網軍威脅嗎？他呼籲，政府應大動作宣示限期破案，否則會讓網軍認為「只要支持政府，發表相關言論就沒事」，恐讓惡質文化變本加厲。

林為洲則說，看到好油被恐嚇，就想到2019年與同黨立委孔文吉召開記者會，揭發時任總統府祕書長蘇嘉全的外甥張仲傑，但任唐榮公司總經理時違法貪瀆的行為，雖然後來蘇嘉全因此辭職，但他開完記者會後當天，辦公室就接到電話，問他要吃「芭樂（手榴彈）」還是「花生米（子彈）」。

民進黨不該雙標

他坦言，當立委被恐嚇不會太害怕，但一般人被恐嚇，甚至還波及家人，讓好油將粉專關閉，行政院長陳建仁被問到相關事情時，卻僅說「不了解、會再去查」等說法，顯然與過去執政黨自己受到威脅恐嚇的作法不同，政府不該如此雙標。

國民黨立院總召曾銘宗質疑，恐嚇者居然有被害人家地址與家人姓名，高度懷疑背後有公權力，或是特定政黨的網軍介入操作，而在野黨立委一再被網軍公然恐嚇，到底是誰在縱容？賴清德與陳建仁都應該出來面對。

都有積極查辦

對此，警政署回應說，經查「Lin bay 好油」案犯嫌臉書IP註冊位置設於墨西哥，登記電話屬薩爾瓦多；另王鴻薇遭犯嫌留言恐嚇之臉書註冊及登入IP紀錄，則分別位於美國、馬來西亞及越南；目前由刑警局國際刑警科尋求國際司法互助管道，及透過國際刑警組織發文請求墨西哥、薩爾瓦多警方協助，並通知駐美西、馬來西亞及越南警察聯絡官積極追查中。

警政署強調，若留言、訊息內容如已涉及公眾、人身安全恐嚇，警察機關即依法嚴辦，追查到底，絕不寬貸。針對此類涉及境外的網路留言恐嚇案件，刑事警察局會主動整合並積極聯繫協調，與國內相關警察單位共組專案小組積極查辦。

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