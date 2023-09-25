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邱毅指高虹安從藍白合作典型案例 成藍白合「不良品」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前立委邱毅。圖／聯合報系資料照
前立委邱毅。圖／聯合報系資料照

民進黨新北市中和立委參選人吳崢今早揭露，新竹市長高虹安回建築房東是寡婦樓都更建商大股東，質疑其中有不法，籲她向市民認錯道歉。前立委邱毅在臉書指，高虹安是藍白合作的典型案例，現在卻成藍白合的不良品，挫折了國民黨正強力宣傳的藍白合，卻使民眾黨主席柯文哲壓力大大減輕。

邱毅表示，去年九合一選舉時，高虹安以清新的政治形象崛起，雖然面對民進黨似強力圍剿，助理也倒戈攻擊，但在風雨飄搖中出現奇蹟，新竹市民不僅沒放棄她，藍白自動整合打敗民進黨，高虹安高票當選，國民黨參選人林耕仁慘敗。

邱毅指出，高虹安的勝利給了柯文哲信心，也鼓舞出鴻海創辦人郭台銘的鬥志，柯、郭都認為「高虹安現象」可擴散至全台，侯友宜會像林耕仁般被棄保，在選戰初期確實出現這種現象，侯友宜民調支持度始終低迷不振，主因是被懷疑藍皮綠骨，且表現出的能力不符民眾期待，但「高虹安現象被挑戰了，而且是被高虹安自己搞砸的」。

邱毅表示，高虹安的李姓男友跟著她到新竹市，且與建商關係糾纏不清，成為權傾新竹的地下市長，把手伸向市府局處室，並干預相關招標案，引起退職局長反撲，進而演變成全面性風暴。

邱毅指出，「這場風暴比立法院詐領助理費更大，幾乎摧毀了高虹安的清新人設」並波及柯文哲和郭台銘；高虹安風暴還在持續中，未來還有多少未爆雷，誰也說不準。

邱毅認為，高虹安提出的說明漏洞百出，反擊的部分也完全沒有一刀斃命的重點，反而像極了官式文書，根本難以引起關注和興趣，因此沒有多少人願意挺身為她辯護。

新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照

高虹安 邱毅

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