Lin bay好油、立委王鴻薇遭恐嚇 藍委呼籲蔡政府限期破案
「Lin bay好油」版主遭威脅、立委王鴻薇遭恐嚇，國民黨立院黨團今天舉行記者會，總召曾銘宗要求蔡政府限期破案。曾銘宗表示除了對於嚴重影響言論自由、人身安全的恐嚇行為，強烈譴責這些無法無天的網軍、黑道還有蔡政府，另外竟有被害人的地址、家屬被公布，高度懷疑有外力介入，質疑是不是民進黨的網軍操作介入？而這些人一再對在野黨的立委公然恐嚇，是誰在縱容？誰在操作？請賴清德和陳建仁出來面對。
曾銘宗感慨現在連立委都會被網軍恐嚇，過去是不會發生這種事的，民進黨執政之後才發生這種事，是民進黨養這些網軍，縱容這些網軍胡作非為，賴清德也曾是受害者，不出來講講感受表達意見嗎？陳建仁是最高行政首長，要縱容這些情況嗎？什麼時候可以破案，請陳建仁給個時間。
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