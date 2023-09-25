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立院新會期委員會召委綠8藍7 藍白合作助民眾黨搶下1席

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院常設委員會今天舉行召委選舉，民眾黨團選擇與國民黨團合作，民眾黨立委吳欣盈奪下社會福利及衛生環境委員會的召委席次。記者林銘翰／攝影
立法院常設委員會今天舉行召委選舉，民眾黨團選擇與國民黨團合作，民眾黨立委吳欣盈奪下社會福利及衛生環境委員會的召委席次。記者林銘翰／攝影

立法院各委員會今天舉行召集委員選舉，六個委員會透過推舉產生召委，其餘兩個委員會投票選舉產生，民進黨團8席召委，國民黨團7席召委，民眾黨團與國民黨團合作，民眾黨立委吳欣盈奪下社會福利及衛生環境委員會召委席次。

根據立法院各委員會組織法規定，各委員會置召委兩人，由各委員會立委於每會期互選產生，召委輪流擔任會議主席。由於召委握有排審議案權利，歷來往往成為朝野黨團兵家必爭之地。

立法院各委員會今天舉行召委選舉，包括內政、外交國防、經濟、財政、教育文化、司法法制等六個委員會由推舉方式產生，交通、社福衛環委員會透過投票選出召委。

民眾黨團與國民黨團合作，國民黨團在社福衛環委員會支持民眾黨團，民進黨立委邱泰源、民眾黨立委吳欣盈各5票當選，民眾黨團首度拿下衛福衛環召委席次。

吳欣盈表示，民眾黨希望在各項議題，能夠和各個政黨合作，她今年舉辦數位醫療公聽會，民進黨召委邱泰源也有幫忙規畫，在代理孕母的部分，民眾黨主席柯文哲已經交代是非常重要的議題，民眾黨會以民眾為優先，在最後一個會期守住立法院。

民眾黨團總召邱臣遠說，民眾黨團這次選擇整合在野的力量，希望跟國民黨團進行議題合作，衛環委員會轄管衛福部、勞動部跟環境部，有關近期的超思進口蛋，衍生後續的食安問題，不管是溯源管理，還是標示問題，需要更強而有力的在野監督。

內政委員會14席立委，民進黨8席、國民黨5席，民眾黨立委陳琬惠。根據推舉結果，由民進黨立委羅美玲、國民黨立委游毓蘭擔任內政委員會召委。

外交國防委員會14席立委，民進黨7席、國民黨5席，以及民眾黨立委邱臣遠、無黨籍立委林昶佐。根據推舉結果，民進黨立委何志偉、國民黨立委廖婉汝擔任召委。

經濟委員會15席立委，民進黨9席、國民黨6席。根據推舉結果，由民進黨立委蔡易餘、國民黨立委翁重鈞擔任召委。

財政委員會13席立委，民進黨8席、國民黨5席。根據推舉結果，由民進黨立委沈發惠、國民黨立委費鴻泰擔任召委。

教育文化委員會13席立委，民進黨7席、國民黨4席，民眾黨立委張其祿、無黨籍立委黃國書。根據推舉結果，由民進黨立委范雲、國民黨立委鄭麗文擔任召委。

交通委員會14席立委，民進黨8席、國民黨4席，以及時代力量立委陳椒華、邱顯智。根據投票結果，由民進黨立委何欣純、國民黨立委陳雪生擔任召委。

司法法制委員會13席立委，民進黨7席、國民黨5席，民眾黨立委賴香伶。根據推舉結果，由民進黨立委湯蕙禎、國民黨立委林思銘擔任召委。

社福衛環委員會15席立委，民進黨9席、國民黨4席，以及民眾黨立委吳欣盈、時代力量立委王婉諭。根據投票結果，由邱泰源、吳欣盈擔任召委。

國民黨 民進黨 民眾黨

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