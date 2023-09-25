lin bay好油遭網軍恐嚇 國民黨要求曾求饒的賴清德表態

國民黨立法院黨團舉行記者會為臉書粉絲專頁「lin bay好油」、國民黨立委王鴻薇遭恐嚇，批評民進黨政府未認真辦案。國民立委費鴻泰說，民進黨主席賴清德四年前也曾向網軍求饒，應出來表態。黨團總召曾銘宗指出，恐嚇者竟有被害人資料，是否有特定政黨網軍介入縱容，賴清德、行政院長陳建仁出來面對，限期破案。

費鴻泰表示，如果民進黨政府覺得lin bay好油嘴巴被堵起來了，可以少好幾天新聞，這樣的政府配當執政黨嗎？大家都說綠粉出征，寸草不生，民進黨主席賴清德四年前也曾對網軍求饒，現在網軍文化變本加厲，賴應該要對外表態。

國民黨立委林為洲說，他身為立委，不會害怕，但是lin bay好油是一般民眾，被恐嚇當然會怕，才會關粉專，政府的處理態度卻不果決，縱容作惡者，讓這些人更囂張，以為只要出征都能被政府放一馬。

林為洲表示，法務部、警政署、刑事警察局、國家通訊發展委員會、數發部，這些與網路有關的單位，花這麼多預算在幹嘛？數發部今年預算200億，只會賣麵線，連個IP都查不出來，今天若是蔡總統被恐嚇，馬上就能查到，要求政府以最短時間給國人交代。

曾銘宗指出，lin bay好油在9月13日關閉臉書，原因是不斷揭發國內進口雞蛋弊端，遭到恐嚇，連妻子名字，家中住址都被找出，王鴻薇揭弊講了一次民進黨多挨一刀，竟報案兩個月沒下文。

曾銘宗說，嚴重譴責影響言論自由、人身自由的恐嚇行為；恐嚇者竟有被害人住址與家屬名字，高度懷疑有公權力介入，或是特定政黨網軍介入操作；在野黨立委不斷被恐嚇，究竟是誰在縱容，誰在操作，賴清德、陳建仁出來面對，給大家一個破案期限。

內政部警政署官員表示，Lin bay 好油案犯嫌臉書IP註冊位置設於墨西哥，登記電話屬薩爾瓦多；王鴻微遭犯嫌二次留言恐嚇之臉書註冊及登入IP紀錄，分別位於美國、馬來西亞及越南；由刑事警察局國際刑警科尋求國際司法互助管道，及透過國際刑警組織請求墨西哥、薩爾瓦多警方協助，通知駐美西、馬來西亞及越南警察聯絡官追查。