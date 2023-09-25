呼籲消防改革不能等 民眾黨團支持消防員組工會

民眾黨立法院黨團今天舉行「別讓悲劇一再上演 消防改革不能等！」記者會。指出屏東明揚國際高爾夫球具工廠爆炸起火釀9死、近百人傷，包括4位消防員殉職，此次事件暴露消防體系待改善之處，以及職災安檢、職安宣導的重要性，消防人力、裝備和組織結構都有待改革。

民眾黨立法院黨團副總召賴香伶、立法委員陳琬惠宣示力挺消防員組建工會，呼籲政府增加採購消防機器人，兌現承諾補足教災人力，同時要強化督導各級工廠設置職安部門、鼓勵民間揭發違法行為。立要賴香伶表示，對於殉職的消防弟兄致上哀悼之意，對消防人、醫護致上最高敬意與感谢，他們全力以赴搶救傷患，展現高度的專業素養和人道關懷，也呼籲相關關單位盡速調查，釐清事故起因、經過和責任歸屬，才能對制度進行修正，減少類似災害再次發生。

賴香伶指出，這起事件凸顯消防體系還有待改善之處，包括人力資源、裝備和組織結構等方面，對此民眾黨園提出3大訴求包含「力挺消防组建工會」、「補足救災人力」及「增加消防機器人的採購」，也呼籲政府「鼓勵民間揭發違法行為」、「提高相關罰則」，尤其有網友瀏覽Google評論，發現有民眾投訴名揚「血汗工廠」、「超時加班」、「每年發生破百件工安意外」，這些資訊若能循正規管道及早知悉，或許就能提早預防憾事發生，因此民眾黨團認為，可導入揭弊者機制，增加私部門監督力量，並提供合理的獎勵，政府也可與民間保險公司等機構合作，將違法情況納入企業信用評估體系，從而提高業者遵守消防法規的自覺性。