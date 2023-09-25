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友台美參議員涉嫌收賄 邱毅：恐衝擊蕭美琴任副手可能

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前立委邱毅。圖/聯合報系資料照
前立委邱毅。圖/聯合報系資料照

前立委邱毅在臉書表示，美國民主黨參議員梅蘭德茲被查出家中藏有巨款、金條，來源是出賣情報給別的國家或地區的報酬，梅蘭德茲是美國參議院台灣連線的共同主席，與台灣關係交好，收賄案已升級為醜聞，恐牽連台灣。

邱毅指出，梅蘭德茲是美國參議院台灣連線的共同主席，去年率團訪台，與蔡英文總統、駐美代表蕭美琴交好，傳出涉嫌收賄，不僅可能牽連到台灣，甚至衝擊蕭美琴擔任副手的可能。

邱毅表示，國民黨一直吹噓國民黨總統參選人侯友宜訪美大大加分，他上周五拿到國民黨最新內參民調，侯友宜還是老三，民調低於20%，和居二的民眾黨總統參選人柯文哲還有一段差距，證明許多真正專家的客觀看法，侯友宜訪美並未加分。

邱毅指出，賴清德似乎已因農業部長陳吉仲請辭，渡過食安風暴，但其他危機悄悄來臨，一位神秘女畫家回到家鄉台南，似乎有大料即將披露。柯文哲的難題，在於新竹市長高虹安風暴的未爆雷，郭台銘的罩門在其副手賴佩霞能否及時放棄美國籍。

邱毅認為，柯文哲和郭台銘同病相憐，被藍媒與綠媒合手猛打攻擊，一副欲置之死地的狠勁，卻也因此促成兩人合作的環境。塞翁失馬，焉知非福；塞翁得馬，焉知非禍。

邱毅表示，天下事無奇不有，分分合合，真很難說，柯文哲近期訪美，回來後，大概情勢也就定了。

邱毅 美國 柯文哲

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