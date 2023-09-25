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進口蛋爭議…陳建仁的棉花戰術，官員避責的遮羞布

林天來不滿談進口蛋被「講壞話」 林佳新澄清：單挑應找農業部

聯合報／ 記者楊德宜胡瑞玲／台北即時報導
蛋價今起調漲2元，圖為民眾昨天在傳統市場採購雞蛋。記者陳正興／攝影
蛋價今起調漲2元，圖為民眾昨天在傳統市場採購雞蛋。記者陳正興／攝影

台北蛋商公會理事長林天來昨談論蛋價調漲時說，進口蛋被搞得像是「毒蛋」說法，其實只要在效期內都沒問題，菜農林佳新昨批「你錯了，本末倒置了」，一席話惹毛林天來。林佳新再度在臉書發文，澄清是誤會，他邀約林天來到雲林、彰化看產地蛋農的心聲，吃他親自炒的空心菜，「或者理事長能更貼近產地，了解產地的無奈」。

林天來昨天對於林佳新的批評，不滿回嗆，「算哪根蔥、哪根蒜，有種來台北面對面單挑，不要只會在臉書上發沒有根據的文章、在背後放冷箭，講我壞話沒有用」。

林佳新針對林天來的單挑之約澄清，他說，或許是資訊傳遞不夠完整，導致誤會，他對林天來的心情，絕對能理解、體諒。不過，為了整個雞蛋產業的長遠發展，「林理事長要單挑的對象，應該是長期透過行政手段干預蛋價的農業部，以及在標示規定上相互推諉責任的衛福部與農業部，絕非小小菜農林佳新」。

林佳新說，雞蛋8月、9月漲價事宜，前任農業部長陳吉仲早就說此為市場機制所致，很明顯並不是因為揭發雞蛋進口專案的「吹哨者」所為。台灣的雞蛋產業並不完美，大家都懂、都理解。林天來多年來要針對蛋價問題與農業部商議周旋，其中必定有外人無法得知的無奈。但作為全台數一數二的加工蛋業者，林天來仍舊不屈不撓地堅守崗位，為產業界與民眾謀福利。

不過，林佳新表示，公共政策人人都有提出疑慮的權力，政府同時也肩負釋疑的責任。我們要解決的是問題本身，而不是提出問題的人。

林天來昨說民眾太過恐慌進口蛋，只要效期內就沒問題。林佳新說，巴西、泰國、土耳其，同為全球重要的畜產品出口國。我們從未懷疑過這些國家的雞蛋品質，不過，我們質疑的是執政當局刻意採取專案形式進口的動機，執政當局對於這些進口蛋到台灣後相關食安問題的把關程度，以及當這些雞蛋出問題後，執政當局是否願意坦承且透明地揭露所有的訊息。

林佳新說，試想，如果執政當局沒有刻意隱瞞相關進口蛋資訊，在保存期限的說法上前後不一，於雞蛋包膜噴油的保存問題上又不斷自打嘴巴，民眾還會對進口蛋充滿疑慮與不信任嗎？他與林天來的訴求沒兩樣，都是農業人，為了產業發展在努力，或許有誤會和誤解，希望彼此交換意見。

雞蛋 農業部 林佳新

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