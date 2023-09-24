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大直民宅第一階段拆除計畫已補送 李四川：預計26日早上拆

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北即時報導
台北市大直街94巷的基泰建設建案施工，導致民宅傾斜受損，副市長李四川表示，預計9月26日早上開拆。本報資料照片
台北市大直街94巷的基泰建設建案施工，導致民宅傾斜受損，副市長李四川表示，預計9月26日早上開拆。本報資料照片

北市「基泰大直」日前因施工不慎造成民宅傾斜，須拆除重建，原預計25日進行拆除作業，但昨天市府證實基泰拆除計畫書未通過需補件，建管處說明，今天下午已經收到基態第一階段拆除前安全維護相關計畫，目前已送建築師公會評估，副市長李四川則表示，若確定都沒問題預計26日早上拆除。

建管處使用科長趙國鑫表示，昨天基泰拆除計畫遭整份退回後，現在報告則按兩階段送交，第一階段主要針對施作安全維護措施，第二階段才是主體拆除工程檢測。

趙國鑫說明，第一階段計畫內容包含圍籬、鷹架、防塵網、機具擺放位置、民防監測都是前置作業一環，今天下午基泰已經交給建管處，目前已經送到公會進行檢測，原則上明天還是做拆除前的準備。

稍早副市長李四川透過媒體群組說，基泰拆除計畫書明早會修正完妥用印送都發局核定，如沒問題就開始做拆除防護工作，需再灌漿穩定，預計26日早9點30分開拆。

李四川 大直 民防

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