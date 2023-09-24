大直民宅第一階段拆除計畫已補送 李四川：預計26日早上拆

民進黨政府進口雞蛋，出現採購程序疑義，雞蛋過期問題，引發民眾消費疑慮，就在雞蛋食用安全讓社會不滿情緒沸騰之際，軍方拋出兩岸敵情異常的說法，難道是國安救食安，試圖轉移民眾對政府不滿？但是人民在乎的，仍然是雞蛋，不是炸彈、飛彈。蛋彈之間，蛋切身，日日要面對，彈遠在天邊，資訊遭操縱，從未完全公開。

2023-09-24 13:40