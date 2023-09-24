蔣萬安訪韓與台青座談 曝青年局將規畫獎學金等助留學

台北市長蔣萬安今天赴韓國首爾參訪，抵達首爾後，蔣先與韓國駐台前大使韓哲洙會面，並與在韓的台灣學生、就業代表進行交流。蔣萬安也以留學生過來人身分，表示知道異鄉求學要省吃儉用的辛苦，北市青年局將站在鼓勵正向的方式規畫給予大家協助，也希望青年能將國際經驗回饋家鄉。

蔣萬安也表示，他明天會拜會首爾市長吳世勳，他也很願意把台灣青年對首爾的想法，跟首爾市長做討論。

北市研考會主委俞振華也以簡報方式向在韓青年分享台北成立青年局的規畫，蔣萬安也提到，未來台北市成立的青年局，也會規畫給予海外留學生經費上的協助，包括給予獎學金等，因海外留學非常辛苦，北市青年局也會朝這方向規畫。

在韓國的台灣青年也提出首爾推出的「Climate Card」及台北觀光發展，蔣萬安也分享台北推動基北北桃1200都會通的初衷與成效，不僅對基隆、桃園居民來往台北有顯著的通勤成本降低，對於台北的永續發展很有幫助，而且也很高興的看到1200都會通推出兩個月，發卡量高於預估的四十萬、達到超過五十三萬張的好成績。

另外，還有在韓國的台灣青年提及，台北市市容因為老房子多，不利於觀光。蔣萬安則提及台北市30年以上建物占70％，並說明都更5箭等政策，預告很快也會提出新的都更政策。

也有台灣青年詢問台北的觀光產業發展方向，蔣萬安表示，會參考西南偏南活動的經驗，該活動源自美國德州奧斯汀市，從一開始的音樂節，逐漸納入電影藝術、新創科技等元素，近年還加入了教育、環境永續，讓來自世界各地意見領袖與觀光客前往，帶動了旅館、交通、商圈全面發展，做到了「把世界帶到奧斯汀」。