賴辦指副總統沒有請假問題 國民黨：可花公帑跑選務？

國民黨主席朱立倫指副總統賴清德選舉不請假，賴清德辦公室回應，依據憲法精神，副總統是備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，完全沒有請假的問題，也不適用公務人員請假規則。國民黨發言人楊智伃反問，民進黨所謂的執行憲法職權，就是副總統帶職跑選務行程，為特定政黨助選嗎 ？原來賴主席還記得自己是賴「副總統」？

楊智伃在臉書指出，人民吃不到雞蛋、甚至要吃到壞掉的雞蛋的時候，都沒見賴清德「副總統」出來講話，不接受聯訪又迴避媒體提問，但帶職跑輔選行程卻跑得很勤。在朱立倫提出質疑後，賴清德辦公室發聲回應，說副總統全天執行憲法職權，不用請假。

楊智伃說，賴清德就是理直氣壯大聲地告訴大家，當總統、副總統就是可以爽拿人民納稅錢跑政治選舉行程，不用請假，所以食安問題不用回應，人民所有關心的議題都可以不管，因為「副總統可以跑選舉行程」。

楊智伃說，從臉書貼文上細數，9月還沒過完，賴清德就跑了至少11場的輔選行程，輔選超過13位候選人，原來所謂副總統的工作就是幫自家政黨的候選人輔選，一次副總統出去跑行程、維安、警力、專車，更別說去外縣市的交通花費，用所有人民的納稅錢、公務資源跑自己的選舉行程，還敢這麼囂張？