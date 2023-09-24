出席運具電動化活動　柯文哲：要先處理發電、碳排問題

民眾黨總統參選人柯文哲今天出席SMAT 2023 運具電動化產業戰略報告，在致詞時提到，如果機車全部都換成電動車，最終還是要處理發電問題以及國家碳排量，那到2025年要怎麼非核家園。

台灣智慧移動產業協會今天舉行運具電動化產業戰略報告，民眾黨主席柯文哲在致詞時提到，台灣要達到2050淨零碳排，已經不是政策問題而是實行問題。

要在2050年達到淨零碳排放，政策就要由內而外，由公而私，像是綠建築標準，第一步先規定公家機關，再來是私人建築拿到建照要達成標準；若要讓交通交碳排降低，有4個原則就是共享、綠能、E化以及安全。

針對能源問題，柯文哲表示，科學與宗教不同，因為宗教有不能改的地方，科學則是有新證據就能及變，如果全部都改用電動機車，最終還是要處理發電問題、國家碳排量。

柯文哲說民進黨有2大神主牌就台獨、反核，想看民進黨在2025年要怎麼非核家園？不可能的話，繼續下去就變成宗教。