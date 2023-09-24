綠批侯友宜請假螺絲大鬆 市府：綠營一再昧著良心抹黑
新北市議會民進黨團今舉行記者會，批評新北市長侯友宜請假參選，拋棄市民行為彷彿現代「陳世美」。新北市府副發言人張劭斌表示，市長按規定辦理請假，期間由副市長劉和然代理，市府團隊堅守職責，夜以繼日持續推動市政發展，綠營民代卻為政治目的，以粗鄙語言誣指市政空轉，扼殺所有公僕的辛苦努力、惡意混淆社會大眾視聽，籲綠營不要為了打擊異己，一再昧著良心抹黑市府團隊。
民進黨團總召鄭宇恩今日稍早指出，在各界仍為屏東大火事件哀悼、救災同時，侯以突襲方式在議會開議前請假逃避監督，不辭職霸市長位置，就是為挾市政資源為選舉私利，侯將步入高雄市前市長韓國瑜及新北市前市長朱立倫後塵；副總召張維倩則說，上個會期侯已要大家配合把總質詢提前，若對施政有信心，理應到議會，顯然現已是「心裡只有選舉，沒有市民」。
張劭斌說，當綠營民代用手指頭指著別人時，卻忘另四根手指頭正指著自己，綠營民代是否忘記賴清德在台南市長任內曾創下逾230天未入議會備詢紀錄，更因此被監察院彈劾，成為第一位被公務員懲戒委員會記申誡的直轄市長。2017年9月賴清德又辭職尋求更上層樓高升行政院長，請問按照綠營的邏輯這叫做悖離台南市民474天？
張劭斌強調，新北市政建設不曾停歇，包括三環六線捷運路網近期均有重大實質進展，安坑輕軌於今年二月通車，環狀線北環段的三重蘆洲區段在三月動工，還有捷運三鶯線、萬大中和線預計近年陸續完工，捷運汐東線已獲行政院核定並完成基本設計，五泰輕軌也通過可行性研究；另工程難度高的三鶯大橋改建工程，也在施工單位克服萬難後完工，於23日正式宣告新三鶯大橋雙向全線通車。
張劭斌籲綠營民代從事政治不應該失去人性，勿一再消費重大社會事件，在舉國哀悼之際，不見綠營民代發揮同理心、為警消同仁積極爭取權益，竟拿來當作政治操作、攻擊異己的手段，此舉令人深感遺憾。
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