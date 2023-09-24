快訊

王心凌今晚演唱會嘉賓 網瘋傳是這位「韓國大咖女神」

亞運柔道／摔1場堪比2場 楊勇緯力克日本近藤隼斗晉4強

12星座容易犯什麼罪？金牛內線交易、獅子挪用公款、這星座連環殺手最多

綠批侯友宜請假螺絲大鬆 市府：綠營一再昧著良心抹黑

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜請假引發藍綠大戰。本報資料照片
國民黨總統參選人侯友宜請假引發藍綠大戰。本報資料照片

新北市議會民進黨團今舉行記者會，批評新北市長侯友宜請假參選，拋棄市民行為彷彿現代「陳世美」。新北市府副發言人張劭斌表示，市長按規定辦理請假，期間由副市長劉和然代理，市府團隊堅守職責，夜以繼日持續推動市政發展，綠營民代卻為政治目的，以粗鄙語言誣指市政空轉，扼殺所有公僕的辛苦努力、惡意混淆社會大眾視聽，籲綠營不要為了打擊異己，一再昧著良心抹黑市府團隊。

民進黨團總召鄭宇恩今日稍早指出，在各界仍為屏東大火事件哀悼、救災同時，侯以突襲方式在議會開議前請假逃避監督，不辭職霸市長位置，就是為挾市政資源為選舉私利，侯將步入高雄市前市長韓國瑜及新北市前市長朱立倫後塵；副總召張維倩則說，上個會期侯已要大家配合把總質詢提前，若對施政有信心，理應到議會，顯然現已是「心裡只有選舉，沒有市民」。

張劭斌說，當綠營民代用手指頭指著別人時，卻忘另四根手指頭正指著自己，綠營民代是否忘記賴清德在台南市長任內曾創下逾230天未入議會備詢紀錄，更因此被監察院彈劾，成為第一位被公務員懲戒委員會記申誡的直轄市長。2017年9月賴清德又辭職尋求更上層樓高升行政院長，請問按照綠營的邏輯這叫做悖離台南市民474天？

張劭斌強調，新北市政建設不曾停歇，包括三環六線捷運路網近期均有重大實質進展，安坑輕軌於今年二月通車，環狀線北環段的三重蘆洲區段在三月動工，還有捷運三鶯線、萬大中和線預計近年陸續完工，捷運汐東線已獲行政院核定並完成基本設計，五泰輕軌也通過可行性研究；另工程難度高的三鶯大橋改建工程，也在施工單位克服萬難後完工，於23日正式宣告新三鶯大橋雙向全線通車。

張劭斌籲綠營民代從事政治不應該失去人性，勿一再消費重大社會事件，在舉國哀悼之際，不見綠營民代發揮同理心、為警消同仁積極爭取權益，竟拿來當作政治操作、攻擊異己的手段，此舉令人深感遺憾。

2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

侯友宜昨請假參選 學者坦言「錯愕」：比當年韓國瑜、朱立倫還早

侯友宜請假拚大選挨轟落跑 朱立倫：賴清德請假過嗎？

侯友宜請假拚大選 蔣萬安：侯有自己的節奏與步調

「好油」被脅引眾怒 侯友宜競辦：強力聲援籲民進黨速辦

相關新聞

綠批侯友宜請假螺絲大鬆 市府：綠營一再昧著良心抹黑

新北市議會民進黨團今舉行記者會，批評新北市長侯友宜請假參選，拋棄市民行為彷彿現代「陳世美」。新北市府副發言人張劭斌表示，...

【即時短評】農業部耗損國庫進口雞蛋 半年後又繞回原點

進口蛋爭議引爆食安危機，國產雞蛋再掀搶購潮，蛋價明天起再漲2元。農業部過去不斷強調專案進口雞蛋政策方向正確，能有效消弭黑...

賴情德台南中西區後援會成立 黃偉哲：贏更多彌補不足

民進黨總統參選人賴清德及立委林俊憲台南市中西區後援會今天成立，市長黃偉哲距大選還剩4個多月，雖然民調顯示，賴的支持率大幅...

消防組工會？政院：消防員是公務員 擬與考試院研商

屏東明揚國際工廠大火造成4名消防員殉職，消防員權益促進會走上凱道，希望組成消防員工會，也有立委表態支持此倡議。行政院今天...

時力黨團盼開放消防員組工會 「修法終結殉職換改革」

屏東工廠大火造成嚴重傷亡，時代力量立法院黨團表示，近10年高達43位消防員殉職，時代力量黨團早在2021年提案，希望開放...

消防員期盼能組工會 國民黨團：本會期優先推動修法

屏東大火造成多人傷亡，消防員要求組織工會。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，消防員組織曾多次找過黨團表達組工會決心，國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦