【即時短評】農業部耗損國庫進口雞蛋 半年後又繞回原點

進口蛋爭議引爆食安危機，國產雞蛋再掀搶購潮，蛋價明天起再漲2元。農業部過去不斷強調專案進口雞蛋政策方向正確，能有效消弭黑市價格，讓消費者吃得到蛋、買得到合理價格的蛋，也能舒緩國內產能，如今國產蛋價重回今年3月缺蛋時的歷史新高，回顧這半年不僅政策白忙，人民納稅錢也白花。

國內去年底、今年初面臨嚴峻缺蛋，蛋價屢漲不止，今年3月每台斤產地價與批發價漲到45.5元和55元新高，黑市更為猖獗，一箱蛋甚至喊到1800元。

農業部前部長陳吉仲先前召開記者會說，為了消弭黑市及囤蛋情況，因此專案進口雞蛋。行政院長陳建仁22日赴立法院針對進口雞蛋進行專案報告時，也強調效益遠大於支出。

結果蛋價仍漲回歷史高點，國內產量尚未恢復，後續還要面臨的秋冬禽流感季節，國產雞蛋仍可能短缺，蛋價恐再漲。但進口蛋爭議，讓民眾避之唯恐不及，學校營養午餐也禁用液蛋，國產蛋供不應求，開始出現搶購潮，黑市蠢蠢欲動。政府過去忙著補貼進口蛋，稱改建雞舍能解決缺蛋問題，結果大半年過去，繞了一圈卻又回到原點。

農業部本應照顧農民、輔導國內農業及調整產業體質。年初缺蛋時，農業部除忙著反駁缺蛋事實，還遭質疑伸出「無形的手」壓抑蛋價。進口蛋爭議持續延燒，農業部仍不斷強調進口政策是正確的，能有效平抑國內雞蛋產銷失衡及價格，但國內每日雞蛋需求量仍有約90萬顆供應缺口。

針對缺蛋議題及即將到來的禽流感季節，農業部首要做的因應之道，應該要盡快回歸專業，提前規畫及思考後續各式農產品產銷調節問題，避免再上演年初缺蛋情況。