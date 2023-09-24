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賴情德台南中西區後援會成立 黃偉哲：贏更多彌補不足

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨總統參選人賴清德及立委林俊憲台南市中西區後援會今天成立，市長黃偉哲力挺。記者鄭惠仁／攝影
民進黨總統參選人賴清德及立委林俊憲台南市中西區後援會今天成立，市長黃偉哲力挺。記者鄭惠仁／攝影

民進黨總統參選人賴清德及立委林俊憲台南市中西區後援會今天成立，市長黃偉哲距大選還剩4個多月，雖然民調顯示，賴的支持率大幅領先，有人認為可「贏到賣」，但千萬不能有此想法，選情千變萬化，突發事件都可能造成影響，因此要贏得更多，彌補民進黨在藍營城市的不足。

賴清德及立委林俊憲台南市中西區後援會今天成立，除了市長黃偉哲來相挺外，立委賴惠員、林宜瑾、前立委王幸男及市議員蔡筱薇、周嘉偉、郭鴻儀、蔡麗青、黃麗招、朱正軒、鄭佳欣、林依婷等10多名議員都來站台，近千鄉親到場支持。

尋求連任的林俊憲表示，中西區是他政治的第一步，擔任市議員3屆，也累積很多經驗，當上立委後，中西區更是他每次選舉的起鼓地。他說多年來爭取經費建設地方，在中西區方面目前有家齊高中、中山國中、一直到南英高中周圍人行道的重鋪，讓學生上下學更安全；另爭取興建停車場包含西門路與健康路口、體3、水萍塭、赤崁樓的地下及立體停車場，並協助地方發展商圈共創繁榮。

黃偉哲說，目前副總統賴清德的民調大幅領先其他對手，有人說都可贏到賣，但絕不能有這一想法，因為選情千變萬化，絕不能輕忽，要贏得更多，彌補民進黨在藍營城市的不足。黃偉哲舉陳水扁連任選舉只贏2萬多票，在台北市輸了23萬票，但在台南贏回來。

黃偉哲表示，除了票投賴清德、民進黨立委參選人，不分區立委更不能忽視，衝出最高票，不分區立委席次多才能讓立委席次過半，以利政策推動。林俊憲指賴清德每天鋼鐵行程，1天行程10多場，到各地了解民意，就是要拚立委過半，台南必須做賴清德的後盾。

民進黨總統參選人賴清德及立委林俊憲台南市中西區後援會今天成立，市長黃偉哲送好彩頭。記者鄭惠仁／攝影
民進黨總統參選人賴清德及立委林俊憲台南市中西區後援會今天成立，市長黃偉哲送好彩頭。記者鄭惠仁／攝影
民進黨總統參選人賴清德及立委林俊憲台南市中西區後援會今天成立，市長黃偉哲力挺。記者鄭惠仁／攝影
民進黨總統參選人賴清德及立委林俊憲台南市中西區後援會今天成立，市長黃偉哲力挺。記者鄭惠仁／攝影

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